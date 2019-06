Ricky Rubio: "Busco un equipo con opciones de jugar el playoff"

El base catalán Ricky Rubio, que el 1 de julo quedará libre al no haber renovado por los Utah Jazz, durante un encuentro con los medios en el que reconoció este miércoles que sus opciones pasan por recalar el curso que viene en la NBA en uno "con opciones a jugar los 'play-off'"."Que dependa de algunos movimientos en el mercado no quiere decir que me tenga que conformar con lo que quede. Hay opciones que quedarán y podré escoger", añadió. EFE