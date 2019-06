Legisladores P.Rico buscan transparencia en el precio de los medicamentos

Las comisiones de Salud y la de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, iniciaron el análisis del proyecto 2073 que añade y renumera varios artículos de la Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados, con el fin de identificar cuáles son los factores que influyen en el aumento de los precios que se pagan por las medicinas.

Las comisiones están presididas por Juan Oscar Morales Rodríguez y Yashira Lebrón Rodríguez, respectivamente.

La medida también establece el precio de los manufactureros y/o distribuidores para que los medicamentos estén disponibles a costos razonables, además de crear un Comité Interagencial que estudie, publique y evalúe los precios de las medicinas; instituyendo así la imposición de multas.

Lydia Santiago, coordinadora de la División de Medicamentos y Farmacias del Departamento de Salud (DS), favoreció la pieza legislativa.

"De convertirse en ley, la medida, impone a estos, la obligación de proveer información relacionada al aumento del costo de un medicamento, justificar la razón para ello y notificar al público el aumento que proponen", añadió.

En cuanto al Comité Interagencial que estará a cargo de revisar los precios de los medicamentos recetados, Santiago mencionó que parte de las funciones esenciales del DS es fomentar políticas en beneficio de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

"En este contexto, el Departamento de Salud entiende que el espíritu de esta medida va alineado con una preocupación legítima dentro de la comunidad de la salud y se complace en tener participación activa en el efecto práctico de atender compresivamente una problemática que urge ser resuelta", puntualizó.

Mientras, el vicepresidente de la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA, en inglés), Rafael Castro, mostró reservas en la aprobación de la medida.

Castro destacó que la medida no reduce los costos de los medicamentos recetados, que controlar los precios viola los principios constitucionales federales, el requerimiento para divulgar información considerada confidencial y protegida por las corporaciones está bajo protecciones federales, y representaría un impedimento al acceso de los pacientes a productos biofarmacéuticos innovadores.

Seguido, el presidente de la Comisión de Salud cuestionó a la asociación el negarse a publicar en una web los precios de los medicamentos.

"Yo esperaba que pudiera colaborar en este proyecto. Cuál es el miedo de que nosotros publiquemos en un 'site' los costos de los medicamentos?. El paciente debe saber cuáles son las razones por las cuales el medicamento sube tanto en costo", señaló.

De igual forma, la Presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor reclamó a PIA la manera en que se puede ayudar a la población de edad avanzada que va en aumento en Puerto Rico.

"Me sorprende bastante la posición de PIA. Cada día están en aumento los precios (de los medicamentos), no sabemos por qué suben, no tenemos un panorama claro", dijo Lebrón.

Por otro lado, Juan Hernández, gerente general de la Droguería Betances, respaldó el proyecto de ley, por ser "loable" y que atiende la salud del paciente y el acceso a los medicamentos recetados.

"Consideramos que la publicación de lista de precios de los 300 medicamentos más recetados o vendidos, que se dispone en la ley es encomiable ya que le expone al paciente una guía de precio de productos que consume", dijo Hernández, al reconocer que el costo de medicamento puede variar entre si el paciente está asegurado privadamente, si pertenece a al programa Plan de Salud Vital, programas Advantage o pacientes sin cubierta médica.

Durante los trabajos legislativos, la asesora legal de Coopharma, Agnes Martínez, reconoció la intención legislativa, pero disintió.

"El que conoce el tema y su complejidad, sabe que el someter un listado de medicamentos y publicar los precios de estos no atiende el problema en lo absoluto. Ciertamente, el ejercicio, aunque loable sería uno fútil", sostuvo.

El representante Jesús Manuel Ortiz, en su turno, dijo "mi posición es que aquí hay que regular toda la cadena de medicamentos". Esto, al mostrarse sorprendido ante la exposición de PIA al negarse a divulgar información por ser considerada secretos de negocios.

Asimismo, el representante Manuel Natal Albelo puso en duda la oposición de PIA al no poder divulgar y cumplir con lo expuesto en la legislación. "Nos dan unas respuestas bastante vagas", concluyó.