Trump duda sobre nominación de Shanahan como jefe del Pentágono, según medios

El presidente, Donald Trump, sopesa buscar una alternativa a Patrick Shanahan, actual secretario de Defensa y que ostenta el cargo desde enero de manera interina, cuya nominación fue anunciada por el propio mandatario el pasado mes de mayo, según medios locales.

Las alarmas se encendieron durante la reciente gira de Trump por Europa con motivo del 75 aniversario del desembarco de Normandía, durante la cual el presidente supuestamente pidió a algunos de sus asesores que propusieran alternativas al actual jefe del Pentágono, según la cadena de televisión NBC, que cita cuatro fuentes próximas a la Casa Blanca.

Preguntado sobre esta información, el propio Trump desmintió hoy que esté teniendo dudas sobre la nominación formal de Shanahan y sostuvo que ya "lo había hecho oficial" y que el proceso tiene ahora que seguir su curso.

Trump anunció el pasado 9 de mayo su intención de nominar a Shanahan para el cargo, pero no existen indicios de que la Casa Blanca haya comunicado esta nominación formalmente al Congreso, encargado de la confirmación su nombramiento en última instancia.

De hecho, el Comité de Servicios Armados del Senado confirmó a la cadena Fox News que no ha recibido aún ninguna notificación oficial sobre la nominación de Shanahan.

NBC señaló que no es extraño que Trump consulte con sus asesores posibles nombramientos y recalcó que esto no quiere decir que Shanahan no vaya a ser finalmente nominado, pero recordó que el actual jefe del Pentágono no fue la primera opción que barajó el comandante en Jefe estadounidense.

"No tiene padrino. Nadie lucha por él", explicó una de las fuentes citadas por la cadena de noticias al ser preguntado sobre el porqué del retraso en la nominación oficial de Shanahan.

Shanahan se incorporó al Pentágono en julio de 2017, como segundo del entonces secretario de Defensa, el general James Mattis, quien presentó su dimisión el pasado diciembre debido a sus desavenencias con Trump, que alcanzaron su punto álgido cuando este anunció por sorpresa el repliegue de las tropas estadounidenses en Siria.

Tras casi seis meses ocupando el puesto en funciones, Shanahan se ha convertido en el secretario interino de Defensa más longevo de la historia del país.