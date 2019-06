Liberan 15 ejemplares de índigo, la serpiente más larga de Norteamérica

Fotografía cedida por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), que muestra a Michelle Hoffman, del Centro Orianne para la Conservación de la Serpiente Índigo, mientras libera a una serpiente índigo oriental frente a Allan Brown (i) del FWS y Rachel Davis (c) de The Nature Conservancy, en la reserva ambiental Apalachicola Bluffs and Ravines Preserve, en Florida (EE.UU.). EFE/Tim Donovan/FWC/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS