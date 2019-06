Las semejanzas entre las parejas predicen el resultado de la relación

Los humanos muestran una pauta constante en la elección de sus parejas y este patrón podría predecir con quiénes se enamoran y el futuro de la relación, según un estudio publicado hoy por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Las relaciones románticas tienen un impacto significativo en el bienestar de las personas, pero el grado en el cual los individuos forman pareja con personas que tengan personalidades similares no es del todo claro, señaló uno de los autores, Yoobin Park, de la Universidad de Toronto en Canadá.

Los investigadores estudiaron las semejanzas entre las parejas actuales y pasadas de los individuos, con datos de la encuesta conocida como Panel Alemán de Familia (pairfam), que anualmente recoge datos de una muestra aleatoria de más de 12.000 personas.

Los autores siguieron la situación de pareja de los participantes desde 2008. A partir de esa fecha y cada vez que los participantes se involucraron en una relación nueva, las parejas que estuvieron de acuerdo en participar en el estudio describieron sus rasgos de personalidad en cuando a simpatía, conciencia, extraversión, neuroticismo o apertura a las experiencias, entre otros.

"La relación romántica es un comportamiento que trae consecuencias serias, y es algo que la gran mayoría de la gente experimentará varias veces en sus vidas", señaló el artículo.

El estudio "identifica una patua constante en diferentes tipos de personalidades y proporciona evidencias de la tendencia de los individuos a sentirse atraído a relaciones con un tipo particular de persona, aún cuando haya posibles diferencias individuales en la extensión del fenómeno", añadieron.

Hacia 2017, 332 participantes en el estudio habían tenido una relación con dos personas distintas que completaron las evaluaciones de personalidad.

En términos generales, las parejas actuales de los participantes describieron sus propias personalidades de maneras similares a las de las relaciones anteriores.

Por ejemplo, los autores hallaron evidencias que indican que aquellos participantes que se describieron con un alto grado de extraversión y/o apertura a las nuevas experiencias, fueron menos propensos a tener parejas similares a sus parejas anteriores.

Los autores concluyeron que la gente tiende a relacionarse romanticamente con personas que tienen personalidades similares, y que los patrones de relación pueden ser más previsibles que lo pensado.

"Esta pauta coherente de personalidad puede tener implicaciones potenciales para predecir con quien las personas formarán pareja en el futuro, así como cuán bien se comportarán en la relación", agregó el artículo.