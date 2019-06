El éxito de los Raptors en la NBA genera una ola nacionalista en Canadá

La posibilidad de que el equipo de baloncesto profesional de Toronto, los Raptors , se haga este lunes por primera vez en su historia con el título de la NBA está generando una ola de nacionalismo en todo el país.

En 2011, una encuesta reflejó en números algo que los habitantes de Toronto saben desde hace décadas: el mayor centro urbano de Canadá, el corazón financiero del país, la ciudad más multicultural del mundo, según la ONU, es también la urbe más odiada por el resto de los canadienses.

La encuesta, realizada por Léger Marketing con entrevistas a 2.345 canadienses, señaló que cerca del 20 % de los canadienses tenían una mala imagen de la ciudad, cifra que llegaba al 30 % en la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá.

La encuesta confirmó una frase popular en el país: "Toronto, la ciudad que a todos les gusta odiar".

Ocho años después, y aunque al final puede que sólo sea una tregua, Toronto se ha convertido, gracias a los Raptors, en la ciudad que representa a todo el país y que ha generado una ola de nacionalismo desde las costas del Ártico, a las del Pacífico y el Atlántico.

El alcalde de Toronto, John Tory, explicó este lunes en una entrevista con la radiotelevisión pública canadiense, CBC, la vena patriótica que la presencia de los Raptors en la final de la NBA está despertando en todo el país.

"Estamos en un mundo en el que sobran malas noticias y los deportes, como la cultura, tienen la capacidad de dar esperanza a la gente. Es una de las razones por la que el país apoya a los Toronto Raptors", dijo Tory.

Desde hace semanas, cuando los Raptors empezaron a jugar los 'playoffs' de la NBA y eliminaron sucesivamente a los Magic de Orlando, 76ers de Filadelfia y finalmente los Bucks de Milwaukee para llegar a la final frente a los Warriors de Golden State, en todo el país se han reproducido los llamados "Jurassic Park".

Para atender a los aficionados que se quedan fuera del estadio de los Raptors, el Scotiabank Arena, por la falta de entradas o porque muchos no pueden pagar los prohibitivos precios, desde hace tiempo se instala en una plaza adyacente una pantalla gigante para seguir los partidos.

Y como la imagen de los Toronto Raptors es un dinosaurio, un Velociraptor para ser más precisos, a esa zona de la plaza en la que se acumulan los seguidores para seguir los partidos en la pantalla gigante se le ha llamado "Jurassic Park".

Ahora, con los Raptors en la final de la NBA, más de 50 "Jurassic Park" han aparecido en las principales ciudades del país para que decenas de miles de aficionados puedan seguir en las calles los partidos de los Raptors en compañía de otros seguidores.

"Esto es lo que lo hace maravilloso. Es tan esperanzador para nosotros ver los Jurassic Park en Regina o Halifax, más de 50 en todo el país. Es fenomenal tener un equipo que todo el país puede respaldar. Y eso lo sienten en Estados Unidos, es inusual tener un equipo nacional que está jugando por todo el país", explicó Tory.

Otra muestra de que los Toronto Raptors se han convertido en el equipo que representa a todos los canadienses y que la nación está orgullosa de sus logros es la adopción del lema y la bandera "We The North" ("Nosotros el norte") como grito de guerra en todo el país.

La bandera negra con letras en blanco "We The North" fue creada en 2014 por Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), la compañía propietaria de los Raptors, como parte de una campaña de identidad de su equipo de baloncesto.

Cinco años después, la bandera "We The North" es visible no sólo en Toronto sino en todo el país, incluido, por supuesto, en el Ártico.

Las Fuerzas Armadas canadienses dieron a conocer en las últimas horas una foto de un grupo de militares en la base Alert, calificada como la base más septentrional del mundo, sosteniendo la bandera "We The North" en apoyo a los Raptors.

Hasta el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha adoptado el lema "We The North".

Después de que los Raptors ganasen el cuarto partido en casa de los Golden State Warriors, colocando el marcador de la serie en un 3-1 a su favor, Trudeau publicó en Twitter: "3 a favor, falta 1. Ganad la final, Raptors. We The North".

Julio César Rivas