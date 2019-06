Estudiantes Universidad de P.Rico participan en proyecto sobre huracán María

Cerca de 150 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en el campus de Mayagüez participan en el proyecto "Mi María: Puerto Rico Después del Huracán" que consiste en la recopilación de narrativas personales sobre el histórico ciclón y sus consecuencias.

La entidad educativa informó este sábado a través de un comunicado de que el proyecto está dirigido por Ricia Anne Chansky Sancinito, profesora de literatura en el Departamento de Inglés.

Los participantes del proyecto trabajan para reunir y hacer circular estas historias de la gente puertorriqueña.

Este proyecto se está llevando a cabo en colaboración con "Voice of Witness", una organización dedicada a amplificar las voces no escuchadas, el Laboratorio de Acción de Humanidades, "Iniciativa sobre el Clima y la Justicia Ambiental", dirigido por la Universidad de Columbia en New York, la Universidad de Rutgers y The New School.

Al final del proyecto se publicará un volumen editado de historias orales del huracán y sus consecuencias en la serie de libros "Voice of Witness", producida por Haymarket Books.