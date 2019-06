Letelier, técnico de Chile: " El Mundial es un paso más, no el fin último"

El entrenador de la selección femenina de Chile, José Letelier, afirmó que la histórica participación del equipo en el Mundial de Francia debe ser un paso importante en el largo camino hacia la profesionalización del fútbol femenino y no la meta final. "Lo importante es que el Mundial no sea el fin último, puede ser un medio para seguir avanzando pero no se puede pretender que sea solamente un evento, nos va a marcar un camino a seguir", señaló Letelier en una entrevista con Efe.- EFE