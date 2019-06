Rossello firma orden para crear Consejo Asesor en Asuntos de Videojuegos

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó este jueves la orden ejecutiva 2019-028 que crea el Consejo Asesor en Asuntos de Videojuegos, Ligas de Juegos Electrónicos y Apuestas Deportivas, responsable de desarrollar e implementar iniciativas para promover esa industria en la isla.

"La industria de los videojuegos, incluyendo los eSports competitivos y el desarrollo, diseño y programación de estos, son un segmento que gozan de un alto potencial económico. El desarrollo de videojuegos, la organización de eventos de eSports y las apuestas deportivas son una industria en desarrollo y que cambia con el pasar de los días", señala la orden ejecutiva divulgada en un comunicado del Gobierno.

El decreto del primer ejecutivo indica además que "por tal razón es imperativo el establecimiento de un consejo asesor especializado, que pueda asesorar sobre los cambios y desarrollos en esta industria".

El Consejo trabajará mediante acuerdos de colaboración, actividades, eventos educativos o capacitación, entre otros, junto a las agencias de las ramas Ejecutiva y Legislativa, así como entidades privadas y organizaciones de desarrollo comunitario.

Esto permitirá contar con la aportación de diversos sectores sociales en aras de dar forma a la política pública que se implementará.

La orden informa que la industria de los videojuegos, los eSports y las ligas de fantasía han tenido auge, por lo que se estima que su impacto en la economía es de cerca de 135.000 millones de dólares.

Esto incluye ligas y eventos de eSports, las apuestas en dichos eventos, así como el desarrollo de videojuegos tanto en computadoras, consolas (como Playstation, Xbox y Nintendo) y aplicaciones móviles.

El Consejo estará integrado por los secretarios de la Gobernación, de Política Pública, de Educación, de Desarrollo Económico y Comercio, y de Recreación y Deportes, así como por la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, la principal oficial de Informática del Gobierno y cuatro miembros adicionales que nombre el primer ejecutivo.

El 1 de abril de este año, Rosselló anunció la promoción de legislación a fin de crear una Comisión de Apuestas que autoriza las apuestas en eventos deportivos, ligas de fantasía y eSports, luego de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Murphy v. NCAA.

En dicho caso, el Tribunal decretó la inconstitucionalidad de la Ley federal para la Protección de Juegos de Aficionados y Profesionales, la cual impedía a las jurisdicciones, salvo unas limitadas excepciones, autorizar y reglamentar las apuestas deportivas en Estados Unidos.

Esta decisión abrió una ventana de oportunidad para la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos a fin de legalizar este tipo de industria en aras de atraer nuevos ingresos para el funcionamiento de los gobiernos estatales.

Además de la promoción a las apuestas en eventos deportivos, el Gobierno ha reafirmado su compromiso con industrias emergentes de gran potencial económico, que incluyen a la industria del cannabis medicinal, el cáñamo industrial, la criptomoneda y la economía colaborativa.

Durante la firma, el gobernador estuvo acompañado por el presidente de First Attack Puerto Rico y Electronic Sports Puerto Rico, Ricardo Román; el presidente de Yosoyungamer, Frankie López; la anfitriona de Generation Gaming, Sigourney de la Fuente; la productora de First Attack, Yarelis Ayala; la creadora de contenido de videojuegos, Paulina Olmo; la presidenta de Ready Set Gaming, Valerie Lugo, y el productor de First Attack, Edgar Valentín.