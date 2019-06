La banda mexicana Zoé cierra su gira europea en Bruselas con Aztlán

Rodrigo: Hasta ahora no, porque tomó seis años grabar panoramas además de mucho tiempo el distribuir un contenido así, de hecho pasó muy rápido el ciclo de Aztlán, tendríamos que encapsular más discos para hacer una especia de documental y no ir tan literalmente disco por disco.

León: Es el primer álbum de Zoé al que le han dado este reconocimiento, no el latino, si no el Grammy de la academia americana y fue como un gran plus, aunque ya teníamos un Grammy Latino este fue una ayuda en la búsqueda de hacer a Zoé un poco más global y que ayuda mucho porque es una buena herramienta.

León: Yo creo que son grandísimos directores, y no son solo ellos tres, son fotógrafos, editores, gente de vestuario hay mucha gente que está teniendo una era dorada en Hollywood y en todo el mundo del cine.

P: México triunfa bastante en lo artístico pero no lo que debiera en lo político, algo que no reflejáis directamente en vuestras canciones pero sí en vuestras redes y en el escenario ?de qué manera podéis concienciar o denunciar desde vuestra posición?

León: En este disco más que en otros, en Aztlán, que hace referencia a México porque Aztlán es el lugar mítico de donde vienen los aztecas, es el disco donde más se habla de cuestiones sociales, nunca hemos sido una banda de protesta y nunca lo seremos, pero es el disco en el que más ha calado lo que estaba pasando mientras hacíamos el disco desde las elecciones hasta el terremoto y toda la violencia que sufrimos está reflejada en las letras toda esta situación y este terror que se vive. México está en un momento de transición dura y esperemos que se empiece a aplacar con este nuevo gobierno que lleva poco tiempo para saber lo que va a pasar pero esperemos que se empiecen a aplacar las cosas.

P:?Cuál sería vuestro tema favorito de este disco?

León: varía y cambia con los meses, el mío "ahorita" es "Renacer".

Sergio: Va cambiando, me encanta "El final", me encanta "Venus" porque vas escuchando el álbum y de repente alguna te conecta más y vas descubriendo una joya que es el tema 8 y no lo habías descubierto.

Rodrigo: O las tocas en vivo y te vas acostumbrando algunas o te van aburriendo o te emocionan, así que van cambiando conforme vives ciertas experiencias de la gira y del ciclo del disco.

P:Y de vuestra carrera en general, ?cuál sería la favorita?

Rodrigo: ?Uy! más difícil aún... hay unas que de repente ya no puedes escuchar ni tocar, como de repente "Soñé" me aburría y "ahorita" me encanta tocarla de nuevo en vivo, vuelves a hacer algo que te vuelve a gustar, pero lo divertido es que aunque no te guste la tienes que tocar y bien.

León: A mí me ha llegado a pasar que hay una canción que no soporto y que no puedo escucharla ni cantarla más, pero al ver la reacción de la gente y el cariño que recibes se me olvida que no me gusta, así que el rato que dura la disfruto muchísimo por eso.

Leticia López Aguilar