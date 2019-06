"Orgulloso" Carlos Beltrán por elección de alumno academia en sorteo G.Ligas

El expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán recibió hoy con júbilo que Matthew Lugo, estudiante-atleta de la Carlos Beltrán Baseball Academy en Florida (norte), haya sido escogido en la segunda ronda del Sorteo de Novatos de las Grandes Ligas ( MLB , en inglés).

Lugo, de 18 años y quien se desempeña en el campo corto, fue elegido en la madrugada de este martes en el turno 69 por los Medias Rojas de Boston, club que dirige el puertorriqueño Alex Cora.

"Estamos muy orgullosos de que uno de nuestros estudiantes haya sido seleccionado en la segunda ronda del sorteo y que sea el único puertorriqueño en recibir la llamada de la MLB el día de hoy", sostuvo Beltrán en un comunicado de prensa.

"No tengo duda que, con salud, ética y trabajo arduo Matthew alcanzará todos los sueños que se ha propuesto. Ya Alex Cora me llamó y me expresó lo feliz que se siente con la llegada de nuestro Matthew. Así que, otro puertorriqueño se une a las filas de los Red Sox ", abundó.

Lugo, de igual manera, ya contaba con un compromiso para estudiar y jugar en Universidad de Miami, donde también estudió y jugó Cora.

"Primero le doy gracias a Dios por la gran oportunidad que me permite vivir esta noche. Agradezco a mis padres, a mis familiares y a esta familia extendida de la Carlos Beltrán Baseball Academy que me han dado tantas herramientas en el área educativa y, por supuesto, en el deporte. Estoy muy emocionado y listo para comenzar esta nueva etapa", añadió Lugo.

Desde su primera aparición en el Sorteo de Novatos del 2013, la Carlos Beltrán Baseball Academy ha logrado posicionar 24 jugadores en equipos, como los Filis de Filadelfia, los Mellizos de Minesota, los Astros de Houston, los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.