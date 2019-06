Eléctrica de P.Rico mejor preparada para resistir un huracán a pesar averías

La Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico está mejor preparada para resistir un huracán que antes que el histórico ciclón María de 2017, a pesar de las última averías, según dijo este lunes a Efe el director de Transmisión y Distribución de la compañía, José Sepúlveda.

"Podemos decir que estamos mejor preparados" que antes de María, aseguró el directivo, tras destacar que la empresa estatal trabaja para solucionar en el menor tiempo posible una nueva avería que dejó sin servicio a cerca de 7.000 abonados de la AEE en el área metropolitana de San Juan.

La compañía de titularidad pública busca renacer con una privatización que mejore una infraestructura cuyo preocupante deterioro se agravó con el huracán María de 2017.

Sepúlveda matizó que las mejoras introducidas no garantizan que si un nuevo ciclón de gran magnitud golpea Puerto Rico las infraestructuras no sean dañadas, ya que como aclaró "no hay sistema en el mundo que resista" estos fenómenos atmosféricos.

"Lo importante es que la respuesta sea rápida", destacó respecto a qué pasaría si un ciclón del nivel de María volviera a impactar Puerto Rico, aunque insistió en la idea de que la infraestructura eléctrica está en una mejor situación.

"Podemos decir que estamos mejor preparados y daremos una respuesta más rápida", subrayó el ejecutivo.

Respecto a las últimas averías de la red de la AEE que han sembrado la incertidumbre justo cuando comienza la temporada de huracanes, dijo que se han registrado problemas en el área metropolitana de San Juan, la más poblada de la isla y por lo tanto con una mayor repercusión.

Sepúlveda indicó que esas últimas averías se corresponden con puntos concretos que fueron dañados por el huracán María y que ahora han tenido que atenderse.

Dijo que se han reemplazado muchas conexiones y que el trabajo continúa día a día para dotar de un sistema más eficientes a los ciudadanos.

La última avería de la AEE se corresponde con una línea de transmisión registrada desde el domingo que afecta a 7.500 abonados en Carolina, municipio vecino a San Juan.

Ángel Figueroa, presidente de la UTIER, el sindicato con mayor representación en la AEE, sostuvo hoy a través de un comunicado que a pesar de que lo que recientemente dijeron el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, la situación de la compañía es peor que antes del impacto del huracán María.

El líder sindicar resaltó que el sistema de distribución está en una situación más crítica que antes del histórico huracán, lo que se repite con los recursos humanos disponibles.

"La semana pasada el gobernador y el ingeniero Ortiz le aseguraron al país que el sistema aguanta cualquier evento atmosférico que pueda tocar la isla. Decían que el sistema de transmisión está más robusto, que tardó mucho más en repararse, pero que se reparó bien", indicó.

Aclaró que si bien es cierto que las líneas que cruzan el país desde las centrales generatrices están en mejores condiciones que antes que María, también es verdad "que el sistema de distribución, el cable que lleva la luz a las casas, no se ha fortalecido como debería a 2 años del paso de María".

Según Figueroa, el sistema de transmisión, que se compone 2.478 millas de cables, es de suma importancia, pero el sistema de distribución, que se compone 33.169 millas de cables aéreo y soterrado, que da luz a las residencias y comercios, es mucho más complejo y está en peores condiciones cada día.

En cuanto a los recursos humanos, la AEE busca personal de campo para llenar cerca de 200 plazas que quedarán vacías una vez se concrete la jubilación de un buen número trabajadores de ese área.

Respecto al proceso parcial de privatización de la AEE, la organización sin fines de lucro Cambio y el Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (Ieefa) consiguieron en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que la AEE se comprometiera a entregar los documentos sobre el proceso de paso a manos privadas.

Rosselló ya dijo que está dispuesto a enmendar el proyecto de privatización de la AEE, después de que desde la Cámara alta de la isla se difundiera que se buscan modificaciones respecto al texto original.

El economista José Alameda dijo a Efe sobre la privatización de la AEE que, en primer lugar, no se trata de un paso de activos públicos a la empresa privada, si no que responde a un tipo de concesión.

Alameda alertó además de que habrá un aumento de tarifas, razón por la que la privatización tendrá un beneficio discutible para la población.