Langley acoge hoy la última ronda calificadora de la Copa de las Naciones

Este domingo se disputa en la localidad canadiense de Langley la última ronda calificadora de la Copa de las Naciones Longines de la división norteamericana en la que México, Estados Unidos y Canadá se juegan su presencia en la final a celebrar en octubre en Barcelona.

La competición, en la que participan, además de México, Canadá y Estados Unidos, los equipos de Irlanda e Israel, se celebra en Thunderbird Park Show de Langley, a unos 50 kilómetros al sureste de Vancouver.

México, Canadá y Estados Unidos se disputan dos plazas para acudir a la final de la Copa de las Naciones Longines de Barcelona. A su vez, la final de Barcelona es determinante para las aspiraciones de México y Canadá de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020.

En los Juegos Ecuestres Mundiales, que se llevaron a cabo en Tryon (EE.UU.) en septiembre de 2018, seis equipos se clasificaron para Tokio: Estados Unidos, Suecia, Alemania, Suiza, Holanda y Australia.

México ha dado la sorpresa hasta el momento al ganar las dos rondas anteriores celebradas este año en Estados Unidos y México.

Esas victorias han permitido que el equipo mexicano lidere hasta el momento la división con 200 puntos seguido de la selección estadounidense con 170 puntos, mientras que Canadá es tercera con 140 puntos.

En Langley, el equipo ganador obtendrá 100 puntos, el segundo 90 y el tercero 80.

La competición de Langley es también la última oportunidad para que los jefes de equipo de los tres países norteamericanos vean en acción a sus jinetes y amazonas de cara a decidir los componentes que acudirán a los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) en julio.

El jefe de equipo de México, Stanny van Paesschen, ha decidido acudir a la competición en Canadá con un equipo distinto al de las dos anteriores copas, formado por los jinetes Manuel González Dufrane, Salvador Oñate, Francisco Pasquel, Nicolás Pizzaro y Juan José Zendejas Salgado.

Por su parte, el jefe de equipo de Estados Unidos, Robert Ridland, competirá en Langley con las amazonas Lucy Deslauriers, Eve Jobs, Jenni Martin McAllister y los jinetes Richard Spooner y Andrew Welles.

El jefe de equipo de Canadá, Mark Laskin, ha decidido confiar en las amazonas Tiffany Foster, Lisa Carlsen, Nicole Walker y Vanessa Mannix y el jinete Mario Deslauriers.

En declaraciones a Efe antes de la competición de hoy, tanto Lucy Deslauriers como Eve Jobs, señalaron su "ilusión" por competir con Estados Unidos en Langley y, potencialmente, en Barcelona.

Deslauriers es la hija del jinete canadiense Mario Deslauriers, que también compite en Langley, mientras que Jobs es la hija del cofundador de Apple, Steve Jobs.

"Por supuesto, cada vez que eres seleccionada para el equipo principal de una final de la Copa de las Naciones es un gran honor y sí tengo la suerte de ser seleccionada de nuevo para Barcelona, estaré allí desde luego", declaró Desalauriers.

Por su parte Eve Jobs dijo que "cada vez que se me invita a representar mi país es un enorme honor. Los finales (de Barcelona) son en septiembre-octubre así que todavía no he pensado demasiado en ello. Pero por supuesto, sería una experiencia increíble acudir (a Barcelona)".