Veterano comentarista deportivo afirma Copa Mundial Femenina será muy reñida

La Copa Mundial Femenina de Fútbol (Soccer) en Francia, del 7 de junio al 7 de julio, será "más reñida que nunca", advierte el veterano comentarista deportivo Andrés Cantor, que encabeza el equipo de la cadena Telemundo que transmitirá en español el evento en todas sus plataformas.

"Hay equipos, además del de EE.UU, de Japón y Alemania, que están jugando muy bien, como Holanda, la propia Francia e Inglaterra. Creo que habrá que tenerles cuidado", indicó Efe el hombre "gooooooollllll" de los seguidores del fútbol en la comunidad latina.

"Creo que hay 8 o 9 selecciones capaces de tener un buen mundial y por qué no, soñar con el título. Antes la brecha era más corta, eran 4 o 5 que no sabías si iban a legar a las finales porque la diferencia era muy grande, pero creo que no será así porque será (la Copa) muy competitiva", afirmó.

Telemundo transmitirá la Copa Femenina de la FIFA así como la Copa América en Brasil, de forma simultánea, con un "ejército" de periodistas y personal técnico desplazados en ambos países y otros que estarán en Miami, indicó además el argentino.

Explicó que en Francia repetirán el mismo tipo de trabajo de la Copa Mundial Rusia 2018, con una oficina central en París que tendrá como anfitrionas a la presentadora deportiva hondureña Ana Jurka y a la periodista de origen español Carlota Vizmanos.

También habrá periodistas en los diversos escenarios franceses donde se llevarán a cabo los partidos.

"Narraré el juego inaugural y luego el debut de EE.UU frente a Tailandia", indicó Cantor junto a quien estarán otros expertos en fútbol de Telemundo Deportes.

La cobertura en vivo de todos los partidos se complementará con programas de análisis previo y posterior a los encuentros.

En total se transmitirán 78 partidos en 31 días y desde dos continentes de la Copa Fifa y la Copa América en Brasil, del 14 de junio al 7 de julio.

"Tendremos a mucha gente en Brasil tanto como en Francia, en un formato de cobertura similar en Río de Janeiro y corresponsales con las selecciones y el resto del equipo yendo y viniendo desde Miami", argumentó. "Estaremos en medio de los dos torneos para final y semifinales", señaló.

Destacó el gran esfuerzo del personal que está detrás de las cámaras para que los amantes del fútbol puedan disfrutar de los partidos tanto desde su hogar como en las plataformas digitales.

"Desde el punto de vista logístico hay un gran esfuerzo de muchísima gente de Telemundo Deportes. Cada transmisión tiene gran complejidad técnica por las cámaras, hay un ejército de gente literalmente que trabaja silenciosamente detrás de cámaras, los verdaderos héroes de estas coberturas tan extensas", afirmó.

Un total de 24 países asistirán a la octava edición de la Copa Mundial Fifa 2019 que por primera vez se hará en Francia mientras que en la 46 edición de la Copa en Brasil participarán 10 países con Japón y Qatar como invitados.