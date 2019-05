El Fantasma lanza "El Circo", un álbum inspirado en su público

Alexander García, el inmigrante que pasó de cortar árboles a ser un ídolo de la banda y el corrido mexicano bajo el sobrenombre de El Fantasma, estrena este viernes su nuevo trabajo, "El Circo", un álbum que, según el artista, le sirve para enviar un mensaje de perseverancia y respeto a sus seguidores.

"Como yo lo pude hacer cualquiera pueda hacerlo, eso sí, siempre echándole ganas, trabajando mucho y siempre respetando a los otros", dijo el artista en una entrevista con Efe.

La convicción de El Fantasma no es un producto comercial o de estrategia publicitaria, el artista mexicano, de 28 años, sabe muy bien lo que es el trabajo duro y la dedicación que se necesita para sacar un proyecto adelante.

La prueba de esa entrega es "El Circo", el quinto trabajo que graba en poco más de tres años después de lanzar en enero de 2016 su primer álbum de estudio, "Equipo Armado".

Incluso antes de salir a la venta, este nuevo álbum ya es un ganador. El sencillo "Encantadora", que forma parte de este disco, ocupa ya el lugar número 3 en la lista de Billboard, en la categoría de Regional Mexicano.

El video de la canción, que compuso junto a su esposa Perla Limón Elenes y que estrenó en febrero pasado como un anticipo del nuevo álbum, ya sobrepasó las 10 millones de visitas tan sólo en la cuenta de YouTube de su disquera AfinArte Music.

El "rey del underground", título que se ganó el artista a los pocos meses de haber grabado su primer disco profesional, compara su oficio como cantante y compositor con el de jardinero o "arbolero", como él le llama.

"Nunca nos íbamos a la casa sin terminar de arreglar los árboles y recoger las hojas caídas, lo mismo es con esto, no terminamos un ensayo o una grabación hasta que todo quede bien hecho", recalca.

Oriundo de Las Cañas, en el estado mexicano de Durango, El Fantasma dice que aprendió su disciplina en las labores del rancho, donde se crío cuidando caballos y haciendo labores del campo.

Como muchos de sus compatriotas, en su adolescencia se vino con su familia para Estados Unidos y encontró en Ontario (California), un lugar donde establecerse y echar raíces.

Aunque de pequeño le gustaba cantar en las fiestas, no fue sino hasta comienzos de 2015 que le dio por tocar la guitarra, cantar y grabar un video con uno de los temas que les interpretaba a sus compañeros de trabajo.

Entonces llegó la oportunidad, El Fantasma llamó la atención de Jorge Gaxiola, vocalista y acordeonista de Voz de Mando. "Ahí cambié los árboles por los escenarios", dice con la franqueza que lo caracteriza,

"El jefe que tenía me dijo que era mejor que me fuera a cantar que ya no tenía tiempo para cortar árboles", agrega.

Lo que no cambió fue su sobrenombre, El Fantasma. Ya estaba acostumbrado a que le llamaran así porque él es "el blanco de la familia, los demás son morenos" y por eso sus amigos lo bautizaron con ese nombre.

Las buenas costumbres de su pueblo, donde los apodos se ponen por cariño y no para ofender a la gente, es lo que el artista quiere resaltar.

Un ejemplo de su propósito es "El Circo", tema que le da el título al álbum. La canción está dedicada a los "payasos que hoy se burlan de los que están abajo".

"No porque estás arriba tienes que ofender a los demás", explica.

El duranguense cree que su humildad de inmigrante trabajador le ayudó a llenar el Staples Center de Los Ángeles, el Allstate Arena de Chicago, vender más de 150 fechas en un año entre Estados Unidos y México, y ser nominado a los Premios Juventud en la categoría "La Nueva Generación Regional Mexicano".

Con su estilo de vieja escuela, sin muchos arreglos ni adornos, El Fantasma dice que la vida le traerá los frutos de su trabajo y que espera poder animar a muchos a que sigan su ejemplo.

"La migra es lo de lo menos, no se la pueden pasar con pánico, lo mejor es enfocarse en la familia y en el trabajo, que es la prioridad" aconseja.