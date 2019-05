Preocupación en área de San Juan por retirada de generadores para bombas agua

Vecinos en Ocean Park, Punta Las Marías, Playita, Barriada Figueroa, residencial Luis Llorens Torres y área de Santurce ( San Juan ), se mostraron preocupados después de que la Administración Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) retirara hace dos semanas los generadores que hacen funcionar el sistema de bombas en esas zonas cuando falla la electricidad en Puerto Rico.

Entretanto los mismos han sido alquilados y llegarán en tres semanas.

Así se puso este miércoles de relieve tras la vista pública de la Comisión de Desarrollo de la Capital y Asuntos de la Juventud, presidida por el representante Eddie Charbonier, y a la que asistieron el subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico, Armando Otero, y Laura Díaz, ayudante de la Secretaria.

En la misma informaron que el pasado 20 de marzo recibieron de parte del Central Office for Recovery, Reconstruction and Resiliency of Puerto Rico (COR3) una misiva de FEMA en la que se detalla que estos generadores serían retirados porque entendían que no eran necesarios puesto que el sistema eléctrico se había recuperado, detalla un comunicado de la Cámara de Representantes.

Ante ello, el DRNA apeló la decisión y solicitó comprarle a FEMA los generadores, o que esta agencia costeara la compra de nuevos generadores, indica.

No obstante, fue denegado debido a que los fondos federales que se desembolsarán son para el diseño y la reconstrucción de un sistema de bombeo más eficiente, explica la nota.

Mientras tanto el DRNA le solicitó a FEMA que mantuvieran los generadores hasta resolverse la apelación, lo que alegadamente fue aceptado en un principio, sin embargo fueron retirados hace dos semanas en una acción que calificaron como "unilateral", agrega el comunicado.

Díaz señaló que ante la falta de fondos para comprar generadores nuevos, a un costo de dos millones de dólares, cada uno, se determinó alquilarlos con fondos estatales.

Estos fueron ordenados en Estados Unidos ya que en la isla no existe este equipo y, según Otero, llegarán en tres semanas, remarca la nota.

A preguntas del presidente de la Comisión, ninguno de los dos funcionarios del DRNA pudo detallar el costo de este alquiler, por lo que Charbonier solicitó esta información antes del viernes al mediodía.

El representante también le solicitó, para el mismo periodo, al municipio de San Juan, el estatus de las labores que deben realizar para evitar que estas zonas se inunden, agrega.

Charbonier les cuestionó si el DRNA había presentado ante el gobernador una petición de fondos para mejorar este sistema, habida cuenta que en los pasados dos años solo se han asignado 1,5 millones de dólares, cuando es necesario al menos 15 millones para operar estos sistemas de bombas, a lo que contestaron afirmativamente.

El representante les advirtió que esta información sería corroborada con el primer ejecutivo durante la conferencia legislativa.

Acto seguido Charbonier se mostró inconforme con el manejo de la situación por parte de la agencia, ya que desde el pasado año, se les había requerido el estatus de este sistema y el pasado 5 de abril, el DRNA sometió un análisiso, sin mencionar el hecho de que FEMA tenía intenciones de retirar los generadores, para que se pudiera negociar a nivel de Washington el que se mantuvieran estos equipos.

"En estos casos el sentido de urgencia tiene que venir del Estado, no de FEMA, porque aunque esto sea una colonia o un territorio, FEMA va a hacer lo que los estados le pidan y es una agencia burocrática, por eso es que los representantes y senadores federales tienen que ir con ellos, el Congreso los cita constantemente, porque son lentos", dijo Charbonier.

El representante añadió que "uno no puede presumir que FEMA va a ser el salvador porque la actitud de ellos es echarse para atrás, esperar que le digan las cosas, cumplir con las miles de regulaciones que tienen y se llenen los cientos de documentos que requieren, por lo que el énfasis tiene que ser de este Gobierno porque las soluciones tienen que ser inmediato".

Esta posición fue secundada por el representante Manuel Natal Albelo, quien cuestionó la transparencia por parte del DRNA, cuando a pesar de que desde marzo conocían que FEMA tenía intenciones de retirar los generadores alternos, no lo informaron a la Comisión dentro su memorial del 5 de abril y no se buscó un plan alterno para solucionar el problema.

De otra parte, un grupo de vecinos de la zona, conformado por Janson Colberg Nevares, Alfredo Cuyar, Cecilia Collazo, Martin Shaw y Natividad Santos, cuestionaron la lentitud de parte del DRNA y el COR3 para establecer un plan proactivo que evite que sus hogares y negocios se vean afectados por las inundaciones, a la vez que se mostraron en disposición de colaborar de modo que se salvaguarde vida y propiedad en la zona.