Sindicato del fondo seguro de estado en Puerto Rico denuncia privatización de sus farmacias

El presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado de Puerto Rico, Francisco Reyes, opinó hoy que "bajo el manto de la modernización y supuestas mejoras para los lesionados", hoy el gobernador de Puerto Rico y la Administración de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado "finalmente materializan la privatización de la entidad tras el anuncio del cierre de las farmacias ubicadas en los dispensarios".

Según Reyes , desde el inicio de este cuatrienio, la administración de la corporación ha sido "consecuente en su agenda privatizadora, siendo el nuevo acuerdo con la red de farmacias Coopharma el ejemplo más evidente".

"Desde que llegó Jesús Rodríguez Rosa a la administración de la Corporación hemos denunciado sus continuas acciones conducentes a privatización. Hoy son las farmacias, mañana pudiera ser pagaduría y así por el estilo. La administración tiene una sola misión y esa es la de desmantelar la Corporación del Fondo del Seguro del Estado", manifestó Reyes en un comunicado difundido este martes.

A modo de ejemplo, el lider sindical recordó los recientes cierres de las farmacias de Carolina y Fajardo que fueron denunciados por el gremio ante la Junta de Relaciones del Trabajo por tratarse de acciones que entre otros aspectos violan los fundamentos de la Ley 130 .

Por otra parte, según el represente de la unión, la farmacia ubicada en el dispensario de Mayaguez fue cerrada esta semana al retirarse la profesional licenciada en farmacia.

El lider sindical cuestionó además las alegadas conveniencias para los lesionados respecto al servicio: "en lo sucesivo un lesionado tendrá que identificar la farmacia participante cuando antes bastaba con acudir a la farmacia de la Corporación a la vez que asistía a su cita médica o terapia. Son conveniencias en apariencia".

Por otra parte, el representante de la unión estableció que acudirán a los foros administrativos pertinentes "para denunciar el traslado de los profesionales de farmacias que serán reubicados a otras tareas según indicado por el administrador de la Corporación, durante la conferencia de prensa celebrada hoy en La Fortaleza".

" La privatización de las farmacias no se justifica, no surge de base científica alguna, no corresponde a reclamos por parte de los lesionados y le falta a las protecciones propias del taller de trabajo según se dispone en el convenio colectivo. Lo vamos a luchar por improcedente, injusto y contrario a reglamentación", concluyó Reyes.

El líder sindical aclaró que su gremio no es contrario al bienestar de las farmacias de la comunidad agrupadas en Coopharma, "sino a la agenda de privatización de la administración de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y del Gobernador, Ricardo Rosselló".