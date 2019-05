Ecuatoriano Valencia dice que el título lo motivará para la Copa América

El delantero ecuatoriano Enner Valencia aseguró hoy que ganar el título del Clausura mexicano con los Tigres UANL será una motivación para dar el extra con la selección de su país en la Copa América.

Después del campeonato espero incorporarme con mayor motivación a la selección para la Copa América; este trofeo debe ayudarme a trascender con mi país y quiero llegar de la mejor forma. Ahora salgo de vacaciones y posterior a eso todo será concentración absoluta con Ecuador", dijo a EFE.

La Federación Ecuatoriana de Futbol dio a conocer la lista de 29 integrantes entregada por el seleccionador, Hernán Darío Gómez, para encarar la Copa América, entre los que están Enner Valencia y su compatriota Ángel Mena, del León, con quien disputó la final del fútbol mexicano como rival.

"Es un orgullo que varios ecuatorianos de la liga mexicana estemos en la selección; el grupo es complicado porque nos toca Japón, que viene como invitado, Chile y Uruguay, escuadras ganadoras", observó..

En el Clausura Valencia tuvo participación en 13 juegos del Clausura 2019 y obtuvo su segundo título como jugador de los Tigres, aunque tuvo poca participación en liguilla, luego de que el entrenador Ricardo Ferretti puso como titular en la delantera al chileno Eduardo Vargas.

Al referirse a su sentimiento luego de no ser titular en los partidos decisivos del campeonato, el sudamericano dijo no perder la moral porque las decisiones tácticas influyen en el desarrollo del equipo.

"El torneo pasado me quejé de no tener minutos, incluso se analizaba la posibilidad de ir a un fútbol extraño como en Arabia Saudí, pero mejor me puse a trabajar y aproveché el tiempo que me dieron en cancha. Pude demostrar lo que valgo, después el técnico, Ferretti decidió a ocupar a Eduardo Vargas en los últimos partidos de liguilla y lo hizo bien", señaló.

De la posibilidad de continuar su carrera en México, pero en otro equipo, Enner Valencia no descartó salir para el mercado de verano y dijo desconocer interés del Atlas por ficharlo.

"No he escuchado nada formal de Atlas ni de ningún otro equipo. Tengo contrato y estoy contento en Tigres, si hay opciones buenas para salir, bienvenido sea, sino, mi sitio está en buenas condiciones aquí en mi equipo actual", concluyó.