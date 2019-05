Ferretti, un desconfiado de los adjetivos, le da a Tigres el mote de grande

Desconfiado de los adjetivos, el entrenador brasileño Ricardo Ferretti repite cuando puede que le da igual si los medios califican a su equipo como un grande del fútbol mexicano porque lo suyo es buscar la excelencia torneo a torneo.

Mientras los diarios y los canales de televisión insisten en que América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas UNAM son los cuatro conjuntos emblemáticos de la liga nacional de México, Ferretti los ridiculiza con títulos y hoy sumó el cuarto en seis finales en los últimos 10 campeonatos.

Originario de Río de Janeiro, Ferretti es un militar frustrado que a veces toma en los entrenamientos actitud de general implacable y en la cancha es como un estratega a caballo atento a mover a sus soldados de la manera adecuada.

La genialidad de los entrenadores consiste en sacar lo mejor de sus jugadores cuando no están en su mejor momento. Fue lo que hizo el "Tuca" para ganar el Clausura a pesar del bajo rendimiento de sus delanteros. con un promedio en la liguilla de medio gol por partido.

En cuartos de finales y semifinales ni siquiera Tigres ganó sus series. Empató 1-1 con Necaxa en la fase de los ocho y repitió el resultado con el Monterrey en la etapa de los cuatro mejores, y las dos veces avanzó por mejor posición en la tabla.

La actuación en la final fue dudosa. En el encuentro de ida el francés André Pierre Gignac convirtió un gol y a partir de ahí la ofensiva feneció. Entonces Ferretti acudió a defender y mantuvo en cero al León, el equipo más goleador del campeonato.

En los últimos 10 torneos, los "felinos" de Ferretti conquistaron cuatro títulos y jugaron otras dos finales. En ese tiempo los llamados cuatro grandes ganaron tres torneos, dos el América y uno el Guadalajara, y ni siquiera en grupo superaron al cuadro regio.

Si bien Tigres posee una de las plantillas más ricas de la liga mexicana y un poderío económico que le permite invertir en jugadores de primer nivel, la clave de Ferretti ha sido sacar lo mejor de sus figuras en el momento clave.

Muchas veces el Tigres del "Tuca" alcanzó la liguilla por los pelos y en ella fue el mejor para ganar el título. Otras, como en el Clausura concluido hoy, el equipo estuvo alejado de su mejor rendimiento a la hora buena, pero hizo lo justo para ganar.

"No me importa que la gente piense x ó z; nosotros no hacemos las cosas para igualarnos. El asunto es hacer las cosas bien y lograr el objetivo final", dijo Ferretti hace una semana en unas declaraciones con aroma a pronóstico de oráculo cumplido esta noche.

Tigres hizo tres goles en seis partidos de liguilla y, aunque Ferretti lamentó en las últimas semanas que la figura de su equipo fuera el portero Nahuel Guzmán, en su interior se alegró porque se salió con la suya con un adagio de militares: "no hay ejército triunfador sin una buena retaguardia".

De momento Tigres, un equipo con apenas 59 años de vida, ha llegado a siete títulos, los mismos de León y Pumas y uno menos que Cruz Azul, todos superados por América (13), Guadalajara (12) y Toluca (10).

Campeón con Tigres en los torneos Apertura 2011, 2016 y 2017 y en el Clausura 2019 concluido hoy, Ferretti también suma un cetro con el Guadalajara y otro con Pumas y aunque su obsesión es el trabajo en equipo, con sus siete campeonatos este domingo alcanzó a Ignacio Trellez como el máximo ganador en la liga.

Después de eso, si para los medios los Tigres UANL no son un equipo grande es lo de menos. Los números son como columnas, suficientes para sostener al mote.

Gustavo Borges