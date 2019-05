Una exposición en Florida va más allá de la capa de los superhéroes

"Raje", una antiheroína que lucha contra los estereotipos raciales y de género, es el único superhéroe con el que uno puede toparse en la exposición "Beyond the Cape", que muestra la influencia del cómic en el arte contemporáneo.

El Museo de Arte de Boca Ratón (sureste de Florida) se atreve a ir "más allá de la capa" de los superhéroes con una exposición de más de 80 obras de 40 artistas inspiradas en el cómic y la novela gráfica y centradas en temas sociales candentes.

Quien espere encontrar a Batman, Supermán o Wonder Woman en "Beyond the Cape. Comics and Contemporay Art" se topará en su lugar con fotografías de "Raje" y pinturas, esculturas, dibujos y vídeos, que tratan del cambio climático, la brecha de género, la discriminación racial o la violencia de las armas en las áreas pobres de las grandes ciudades de Estados Unidos.

"Hemos crecido con los cómics, los cómics nos cuentan historias de nuestras vidas con una energía muy vivaz", dice a Efe el director ejecutivo del museo, Irvin Lippman, sobre "Beyond the Cape", que estará abierta hasta el 6 de octubre y no está pensada para un público infantil.

Lippman recalca que esta no es una exposición de cómics sino una muestra de cómo los artistas contemporáneos beben de las fuentes del cómic y de la novela gráfica para crear obras comprometidas con los temas "críticos" de la sociedad.

"Los cómics han sido fuente de inspiración para numerosos artistas, entre ellos Andy Warhol y Roy Lichtenstein", añade Lippman, quien destaca que reflejan nuestro mundo y sus problemas de una manera gráfica, potente y capaz de hacer que los ojos del público se abran ante determinadas cosas.

En esta exposición hay artistas de distintas generaciones, algunos de más de 80 años, pero también treintañeros.

La artista jamaicana Renée Cox (1960), que comenzó su carrera como fotógrafa de moda, se autorretrata si misma como "Raje", una mujer de origen africano que lleva las riendas de su vida con mano firme y uñas de tigresa y es una vengadora de los discriminados.

Sus colores no son el azul, el rojo o el blanco, ni las barras y estrellas, sino el negro, el amarillo y el verde de la bandera de Jamaica, a los que agrega un toque de rojo.

No usa capa y sus botas de tacón en charol negro que le llegan hasta medio muslo, estilo go-go, nada tienen que ver con las recatadas y cómodas botas de media caña de la Mujer Maravilla.

Como muestra de su poder, Raje se fotografía dominante sobre la bola del mundo, con África a sus pies y flanqueada por apuestos africanos de torso desnudo.

En otra, Raje se impone a un telón de fondo de cruces ardientes, que hacen pensar en organizaciones racistas, linchamientos y esclavitud.

En las obras de Chitra Ganesh (1975), nacida en Nueva York en el seno de una familia proveniente de la India, los cómic clásicos de ciencia ficción de los años 60 y 70 tienen una narrativa diferente, con heroínas con apariencia y vestimenta hindú y "globos" o "bocadillos" que hablan de libertad sexual.

Para dar la bienvenida a "Beyond the Cape" se ha escogido una obra de gran formato, "Foot", del reconocido artista neoyorquino Michael Zansky, hijo de Louis Zansky, uno de los primeros dibujantes de los "Classic Comics" de los años 40, Supermán incluido.

Sus "Saturn Series", de 16 pies (4,8 metros) de alto, hechas sobre madera de contrachapado quemada, tallada y pintada, tienen como protagonistas a criaturas mitológicas inspiradas en cómics e imágenes históricas.

Junto a otras dos de estas obras gigantescas de Zansky, que ocupan una pared entera de la sala, se puede ver una novela gráfica sobre la violencia callejera en Chicago de Kerry James Marshall, el artista afroamericano más cotizado en la actualidad.

Hace solo unos días la casa Sotheby's vendió una obra suya de 1997, "Past Times", por 21,1 millones de dólares.

Takahasi Murakami, un artista contemporáneo japonés cuyas obras son un eslabón entre las bellas artes y la moda, la animación y el "manga", también está representado en "Beyond the Cape".

La exposición ha sido diseñada por Kathleen Goncharov, curadora senior del museo de Boca Ratón, y Calvin Reid, quien, además de un respetado periodista, es un especialista en cómics.

A este último se debe la selección de 200 cómics y novelas gráficas que están a disposición del publico visitante de "Beyond the Cape" en un espacio de lectura acondicionado especialmente.

Lippman señala que no está previsto que la exposición visite otros museos. "Quien quiera verla tendrá que venir a Boca Ratón antes del 6 de octubre", dice.

El Museo de Arte de Boca Ratón, cuyos orígenes se remontan a los años 40, lleva en su edificio actual desde 2001 y recibe unas 200.000 personas al año que residen o visitan una ciudad famosa por sus playas, campos de golf y parques, situada a 66 kilómetros al norte de Miami.