Sambueza asegura que el León tiene fe en vencer a Tigres y ganar el Clausura

El centrocampista argentino Rubens Sambueza, del León del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo está mentalizado para vencer a los Tigres UANL el próximo domingo y conquistar el título del torneo Clausura 2019.

"Tenemos fe en remontar la serie, está todo abierto. Si bien nos tocó perder, el equipo tiene potencial para dar la vuela", dijo Sambueza a los medios al llegar hoy a León procedente de Monterrey, donde su equipo perdió el duelo de ida de la final 1-0.

En un duelo de dominio alterno en el que ambos cuadros carecieron de puntería y dejaron ir por lo menos dos oportunidades claras de gol en casa caso, los Tigres vencieron con una diana del francés André-Pierre Gignac, sin embargo Sambueza cree que la ventaja no es definitiva.

"Tenemos un buen plantel y esperamos una final positiva en nuestra casa con nuestra gente. Estamos entusiasmados", aseveró.

Sambueza, de 35 años, es uno de los jugadores más talentosos del fútbol mexicano, pero anoche estuvo ausente en el duelo de ida por una suspensión luego de ser expulsado el domingo pasado en las semifinales ante el América.

"Se sufre mucho", reconoció al referirse a su ausencia e la cancha, aunque confió el desquitarse el domingo con una buena actuación para su equipo.

Según el sudamericano, está listo para ser tomado en cuenta como titular y hacer su mejor fútbol en favor del León que buscará su octavo título de liga.

"Uno se ilusiona, se imagina cosas buenas cuando apoya la cabeza en la almohada, pero esto no es de uno solo, sino de todo el equipo", señaló.

León ha sido el mejor equipo de la temporada, pero suma dos derrotas seguidas, el domingo pasado ante América, al cual eliminó luego de derrotarlo en el duelo de ida, y anoche frente a Tigres.

Para ser campeón, el equipo necesita vencer por dos goles, o por uno y ser mejor en los tiempos extras o la serie de penaltis.

"No me saco la responsabilidad. Tengo ganas de jugar y si me toca, presionar desde el primer minuto. Uno tiene hambre de gloria y los compañeros, lo mismo", concluyó.