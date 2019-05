Presidente mexicano: Despidos en salud son mentiras de "hampa del periodismo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó este jueves los señalamientos de medios de comunicación sobre falta de medicamentos y despidos en el sector salud al "hampa del periodismo", dedicada a calumniar.

"No se está despidiendo a nadie, a nadie. Es propaganda para afectarnos. Ya ves cómo es el hampa del periodismo. No todos (ustedes) desde luego, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia, cuando no mancha, tizna", apuntó el mandatario desde Palacio Nacional.

En días recientes, muchos medios de comunicación se han hecho eco de la falta de medicamentos en algunos estados y de la intención de recortar plazas de médicos en organismos públicos.

Este mismo jueves, el diario El Universal publicó en portada una información sobre la intención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de eliminar el 37 % de los mandos en 35 delegaciones estatales, en aras de ahorrar 254 millones de pesos (13,4 millones de dólares).

Al dar la palabra al nuevo director del IMSS, Zoé Robledo, hizo una referencia que parecía dirigida al extitular de este organismo, Germán Martínez Cázares, quien renunció esta semana y denunció el exceso de austeridad y la "injerencia" impuesta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Los que quieren mantener el sistema de corrupción, el régimen de corrupción, no les gusta que se actúe con honestidad, y les molesta mucho la austeridad republicana", apuntó el líder izquierdista.

Denunció que el año pasado se gastaron 40.000 millones de pesos (unos 2.100 millones de dólares) en medicamentos, y aun así hubo desabastecimiento. "Es inexplicable", apuntó.

En su turno de palabra, Robledo indicó que el gran reto del organismo que ahora dirige es gastar "bien" y con "más eficiencia" para llegar a más usuarios, luchando contra la corrupción y contra las ventas consolidadas o en manos de pocos proveedores.

Informó que este miércoles se reunió ya con el ministro de Hacienda, Carlos Urzúa, para ver la nueva relación de este ministerio con el IMSS.

Preguntado por la prensa, explicó que los ingresos del IMSS provienen en un 72 % por las cuentas obreras y patronales, el 22 % del Gobierno e instrumentos financieros, y de reservas financieras al mercado bursátil el 6 % restante.

De todos los egresos, Robledo indicó que en el primer trimestre se logró cumplir con las compras con el 93 % del presupuesto contemplado. Es decir, hubo un ahorro.

Cuestionado sobre los recortes en el programa IMSS Bienestar -que beneficia a mexicanos en zonas rurales o urbanas marginadas- se limitó a señalar que se revisará la eficiencia del gasto en este organismo.

SOBRE LA CARTA DEL EXPRESIDENTE CALDERÓN:

El expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012) alegó el pasado enero no tener recursos para pagar su seguridad y la de su familia en una carta hecha pública esta semana y que iba dirigida al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre si tiene "evidencias" de que el exmandatario robó, señaló que "hay que indagar estos hechos" y recordó que, cuando estaba en la oposición, denunció a muchos gobernantes del "periodo neoliberal", sin que prosperaran las causas.

No obstante, con su nuevo cargo de presidente debe actuar de otra manera: "Yo no puedo hacer juicios, como se dice en la Biblia, juicios temerarios", apuntó.

CONFIANZA EN EL T-MEC:

El presidente dijo sentirse confiado de que se va a ratificar el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Tengo confianza en eso, estoy seguro de que los legisladores mexicanos van a respaldar en este caso los senadores la aprobación del tratado", aseguró.

A esto, agregó que la economía mexicana va bien, "está aumentando el consumo en el país" y tanto el peso como la inflación se mantienen estables.

PRIVATIZACIÓN ALCALDÍA TABASCO:

La prensa cuestionó al mandatario sobre la posible venta del Palacio municipal de Villahermosa por parte de Evaristo Hernández, alcalde de Ayuntamiento de la zona Centro y del mismo partido de López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Ya no debe haber privatizaciones, hicieron mucho daño", dijo el presidente mexicano al ser preguntado sobre este caso que tiene lugar en su tierra natal.

Y reiteró que no se deben privatizar ni edificios públicos ni recursos naturales.

Destacó que la corrupción llevó a la privatización y al fin del Estado del Bienestar. Y comparó la situación mexicana con los países nórdicos de Europa, atribuyendo la actual situación de la nación latinoamericana a las ?wlites y clases más pudientes.