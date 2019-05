El bitcoin crece en México con objetivo de acelerar la inclusión financiera

El uso del bitcoin, un sistema de pago digitalizado a través de criptomonedas, sigue creciendo en México y su principal objetivo es el de fomentar la inclusión financiera, dijo este miércoles el director de la Asociación de Blockchain en México, Allan Cassis.

En conferencia de prensa, el directivo expuso que la naturaleza segura y sin intermediarios en las transacciones que ofrecen el sistema y la moneda -valuada actualmente en unos 8.000 dólares- permitiría que los mexicanos alcanzaran una mayor competitividad económica.

Actualmente, el sistema Bitcoin abarca más del 60 % del mercado de las criptomonedas.

Su moneda para realizar transacciones recibe el mismo nombre pero con letra minúscula: bitcoin.

Pablo González, el cofundador de la empresa Bitso, una de las más importantes en México en este sector, expuso que actualmente cuentan con 650.000 usuarios, de los cuales el 95 % son mexicanos.

Esperan que en los próximos 12 meses la empresa alcance el millón de usuarios que realizan pagos y transacciones mediante bitcoins.

"El crecimiento de las transacciones de 2017 a 2018 fue del 100 %", aseguró el directivo.

Asimismo, precisó que el 35 % de los usuarios usan el sistema "para hacer pagos, recibir una remesa, pagar su renta, pagar de forma más fácil".

Este tipo de uso es el que más está aumentando, aunque México todavía dista de países como Estados Unidos en los que ya es habitual pagar en cafeterías como Starbucks o en establecimientos como Home Depot con bitcoins.

El otro 65 % del uso que los usuarios dan a la criptomoneda es el de la inversión para diversificar activos.

Así, el escenario de las criptomonedas sigue desarrollándose en paralelo a los objetivos del país de fomentar la bancarización de los ciudadanos, indicaron los expertos.

El pasado mes de marzo se anunciaron tres programas piloto con el objetivo de reducir el uso de dinero en efectivo.

Según datos del Gobierno federal, México tiene un porcentaje de bancarización de aproximadamente un 27 %. Es decir, casi dos tercios del país no tienen cuenta en el banco.

Además, entre el 80 % y el 90 % de las transacciones en el país se liquidan en efectivo.

Cassis y González coincidieron este miércoles en que el bitcoin puede ser una alternativa a las cuentas bancarias para mucha gente.

Aunque el valor de esta moneda virtual es alto, González precisó que existen usuarios con apenas algunos pocos pesos.

Esto se debe a que, aunque la moneda vale 8.000 dólares, pueden comprarse "satoshis", es decir, divisiones del bitcoin, por el valor que uno desee.

Otra de las características de esta moneda, según contó Cassis, es que tiene un límite establecido de 21 millones de unidades en total.

Desde que esta cibermoneda se creó, se planteó ese tope, que se espera se alcance en el año 2140.

En la actualidad circulan en todo el mundo alrededor de 17,5 millones de bitcoins.

Algo que a juicio de Cassis lo hace más atractivo y fiable que el dinero convencional es precisamente esa limitación.

"No va a haber más, no se puede imprimir más", aseguró el mexicano en referencia a la facilidad con la que los países pueden imprimir dinero dado que este ya no se respalda desde hace décadas con metales preciosos como el oro, sino con la confianza de los mercados.

No obstante, recordó que, "de enero de 1971 a junio de 2018, los dólares en circulación en Estados Unidos crecieron 32,3 veces, lo que causó una caída de 84,1 % en el poder adquisitivo".

Y consideró que "esto pasa en todos los países con un banco central con la capacidad para imprimir dinero". EFE