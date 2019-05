Beverly Hills da primer paso para prohibir la venta de cigarrillos

El Concejo de Beverly Hills aprobó una ordenanza que prohíbe en primera instancia la venta de tabaco, exceptuando tres exclusivos salones frecuentados por famosos como el exgobernador Arnold Schwarzenegger , aunque la medida todavía debe pasar una segunda votación, informó hoy el diario Los Angeles Times.

El propio Schwarzenegger escribió una carta, de la que se ha hecho eco el periódico, en la que solicitaba que se excluyera uno de esos salones de la prohibición, el club "Grand Havana Room".

"Grand Havana Room', del que he sido miembro desde su inicio, ofrece un hogar atesorado lejos de casa", escribió Schwarzenegger. "Es impensable que la ciudad pueda adoptar una política que intencionalmente o no cause el cierre de esta institución que define el carácter".

Al club fundado en 1995 pertenecen destacadas figuras de Hollywood, deportistas y millonarios que se reúnen a fumar y a jugar a las cartas. El salón es tan exclusivo que a sus miembros se les da una llave para ingresar.

Desde el inicio Schwarzenegger dejó claro que apoyaba la prohibición, pero que debería tener excepciones.

"Confío en que (la ciudad) reconocerá la diferencia fundamental entre clubes como 'Grand Havana Room' y una estación de servicio que vende cápsulas de nicotina para cigarrillos electrónicos", escribió el actor.

La iniciativa busca prohibir la venta de cigarrillos, cigarros, tabaco de pipa, tabaco de mascar y tabaco sin humo y cualquier cigarrillo electrónico en todos los puntos de venta al por menor de la ciudad, esto incluye gasolineras, farmacias, y tiendas de conveniencia, entre otros.

Logan Phillippo, analista de políticas y gestión de Beverly Hills, advirtió al Concejo en un informe que si bien no existen leyes estatales o federales que no le permitan a la ciudad realizar esta prohibición, seguramente enfrentará desafíos legales por la medida.

Al menos 170 cartas recibió la ciudad con comentarios acerca de la medida, 148 exigían una excepción a la prohibición asegura el rotativo.

La iniciativa fue aprobada anoche por unanimidad. No obstante tendrá que pasar una segunda votación para ser promulgada e implementada en el año 2021.