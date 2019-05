López Obrador nombra a subsecretario de Gobernación director de Seguro Social

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que el subsecretario de Gobernación Zoé Robledo sustituirá a Germán Martínez Cázares como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Zoé Robledo será el próximo director del IMSS. Le tengo toda la confianza. Tiene experiencia, es un profesional, politólogo y fue diputado y senador. Es un hombre progresista y honesto", apuntó el mandatario desde Palacio Nacional.

Este martes Martínez Cázares anunció su renuncia del IMSS y denunció "injerencia" de la Secretaría de Hacienda en el presupuesto del instituto, aquejado de grandes recortes que dificultaban brindar el servicio a millones de mexicanos.

López Obrador reiteró este martes que "lamenta" la salida de Martínez Cázares pero consideró que está "en su derecho" porque en su Gobierno -que comparó con el del expresidente Benito Juárez- todo el mundo "es libre".

A continuación, anunció que ya tenía sustituto y animó a los periodistas presentes en la sala a hacer su quiniela.

Tras escuchar tres o cuatro nombres, dio a conocer el suyo: Zoé Robledo, actual subsecretario de Gobierno del Ministerio de Gobernación.

Consideró que las fallas en el sector salud se deben principalmente a que anteriores Gobiernos de dedicaron a "saquear y robar".

"Pero va a lograrse el renacimiento de México", remarcó.

Afirmó que todavía no ha podido ver al ministro de Hacienda, Carlos Urzúa, tras las acusaciones de "injerencia" del ya extitular del IMSS.

Acerca del servicio de salud, aseguró que es una de las principales "asignaturas pendientes" porque hoy dan "el peor servicio".

"No hay médicos y no hay medicamentos", afirmó, y reiteró una vez más que, entre sus planes, está el de garantizar que no haya solo unas pocas farmacéuticas beneficiadas en la compra de medicamentos por parte del Gobierno.

SE INVESTIGA CASO SOBRE DELEGADO DE GOBIERNO:

Esta semana, una investigación de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló al delegado del Gobierno federal en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, por estar detrás de una red de empresas farmacéuticas beneficiadas por contratos gubernamentales.

Este martes, López Obrador consideró que la acusación se trataba de un "grilla" por temas políticos, pero este miércoles indicó que ya se estaba investigando el suceso y que no habría "impunidad".

El caso está en manos de la Secretaría de la Función Pública, explicó, aunque no descartó que hubiera implicaciones políticas detrás de la noticia y tampoco afirmó si se suspenderá al funcionario mientras es investigado.

"Cero corrupción, sea quien sea, mis hijos, mis hermanos, mi esposa, solo me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad, yo no voy a proteger a nadie", aseveró.

POLÉMICA EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES:

López Obrador invitó a la ministra de Cultura, Alejandra Frausto, para zanjar la polémica surgida por la celebración de un presunto evento religioso en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, incumpliendo la laicidad de las instituciones públicas.

La secretaria de Cultura indicó que la petición de un evento fue a solicitud de un senador, siendo esta de carácter cultural y no religiosa.

Tras la aprobación del evento, el senador solicitó realizar un homenaje al líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, pero le fue negado.

"Fue negado de conformidad con el reglamento del Palacio de Bellas Artes y de los organizadores. Repito, no hubo ningún homenaje ni evento religioso de culto alguno", apuntó la ministra.

CRECIMIENTO ECONÓMICO:

El mandatario reiteró que sigue "sosteniendo el mismo pronóstico" de que la economía mexicana crecerá en promedio al 4 % durante su mandato que terminará en 2024.

A pesar de los distintos organismos prevén un crecimiento para este año cercano al 1,4 %, López Obrador dijo que no descarta cerrar el 2019 creciendo al 2 %.

Y opinó que los medios de comunicación no suelen publicar los logros económicos de su Gobierno como, según dijo, un crecimiento de la inversión extranjera en un 7 % interanual en el primer trimestre de 2019.