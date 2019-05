Miedo a perder su carrera lleva a artistas a agudizar sus lesiones

Al menos 75 % de los músicos sufren una lesión a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, el miedo a no recuperarse de la lesión y la falta de profesionales que entiendan sus problemas hace que no se traten, lo que agudiza el problema hasta incluso verse obligados a dejar su carrera.

"Este es un tema tabú. Cuando alguien se lesiona en el mundo de las artes es visto como alguien con mala técnica, que pone excusas para no estudiar. Muchos tienen miedo a no tener un futuro en su carrera", asegura este martes a Efe Manuel Villalobos, fisioterapeuta y músico.

Entre las principales lesiones que afectan a este medio están las musculoesqueléticas, las cuales están relacionadas con la intensa actividad repetitiva, con las posturas forzadas y la acumulación de tensión.

Manuel admite que en el caso de los músicos, al ser artistas escénicos dependen del buen funcionamiento de su cuerpo para realizar su actividad.

Incluso, dijo, cuando están sobre el escenario este tipo de condiciones pueden comprometer la proyección que tienen ante su público pues lucen tensos o preocupados.

"Están batallando con la técnica y se nota, a diferencia de alguien que está completamente relajado", subraya.

Destaca que algunos de ellos tienen lesiones desde su etapa universitaria y, aunque están conscientes de sus lesiones, el experto explica que muchos no lo dicen.

"Hay maestros que son muy exigentes o tienen mucha influencia en el mundo artístico y no quieren quedar mal con él", afirma.

Villalobos Trueba, quien llevaba 10 años en el mundo de la música cuando sufrió una lesión, admite que existe una vacío en el número de profesionales sanitarios que entiendan el lenguaje de los artistas y sus problemas.

"No es que no existiera la atención en el mundo de artistas, pero requieren de atención especializada y muchas veces el terapeuta se queda corto para guiar a la persona, solo ataca los síntomas y el problema de raíz no se atiende", asegura el también guitarrista.

Villalobos considera que aunque es importante eliminar las molestias en primera instancia, cuando se controlan los síntomas el fisioterapeuta debe entender qué está sucediendo con el instrumento para evitar que se vuelva a lesionar el artista.

"Hay que hacer valoraciones, ver algún vídeo para saber qué está haciendo mal la persona y entonces corregirlos", abunda.

El fisioterapeuta destaca que los problemas de salud que sufren estos profesionales se pueden solucionar fácilmente, sin embargo, lo ideal es prevenirlas.

El experto asegura que es importante contar con profesionales sanitarios que sepan cómo atender el problema, como sí tienen algunas compañías teatrales.

"En las escuelas debe existir la figura del fisioterapeuta o algún profesional de la salud. Se deberían buscar cambios desde la formación, que haya una guía que ayude a prevención de lesiones", destaca.

Finalmente, invita a los estudiantes artísticos a que busquen asesoría de un profesional que les ayude a tener más herramientas para evitar una lesión y no esperar ya que "con una buena técnica y postura, las lesiones se pueden prevenir", concluye.