Paulo Futre: João Félix encajaría perfectamente en el Atlético

El portugués Paulo Futre, leyenda rojiblanca, ve en su compatriota João Félix un jugador que encajaría "perfectamente" en el Atlético de Madrid, porque, opina, "está preparado para la guerra" de Simeone.

En una entrevista con EFE en Lisboa, Futre (Montijo, 1966), que estuvo considerado como uno de los mejores jugadores del fútbol luso, prevé un nuevo ciclo liderado por "Cholo", figura que gracias a sus "méritos" coloca a la altura del icónico Luis Aragonés.

- Temporada del Atlético tras no alcanzar la final de Champions en el Wanda Metropolitano.

"El sueño se acaba tras un mal partido, el de vuelta en octavos contra la Juventus. Nadie podía imaginar que el Atlético, el mejor equipo defensivo de Europa pudiese encajar tres goles tras el 2-0 de la ida. Aquella noche fue negra, no salió nada".

- Salida confirmada de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid.

"Como exfutbolista puedo entender la salida de Griezmann, no estoy enfadado. Si su decisión se hubiese producido el 31 de agosto, ahí tendríamos un problema. Pero ahora hay un gran margen y una buena cantidad de dinero para intentar nuevas contrataciones".

- Posibles incorporaciones.

"Desconozco la idea inicial que plantea el Atlético. No sé si la búsqueda es más para un "nueve" o más un "diez". Hay nombres como Cavani o Dybala que creo que encajan".

- João Félix y el posible interés del Atlético.

"Encajaría en el Atlético, perfectamente. Todos están enamorados de él. Tiene 18 años, pero tiene el carácter necesario, está preparado para la guerra".

- La marcha de Godín y un posible cambio de ciclo.

"Personalmente, su marcha me duele más que la de Griezmann. Pensaba que se iba a retirar en el Atlético. Ha sido y será el líder de la defensa del Atlético de "Cholo" Simeone. Una leyenda.

Todos los colchoneros tenemos que estar orgullosos del trabajo del Cholo y de la dirección deportiva. Hemos fichado muy bien siempre. Aunque su sustituto natural es Giménez".

- Simeone, a la altura de Luis Aragonés.

"A día de hoy, Simeone está a la altura de Luis en la historia del Atlético de Madrid. Luis es el más grande y creo que el "Cholo" ha hecho méritos para llegar a esa altura. Pero aunque gane la Champions, no subirá más arriba que Luis. Los dos son muy grandes".

- Continuidad de Morata

"Morata debe continuar sí o sí. Además es un jugador que es colchonero. Desconozco las circunstancias que le llevaron a dejar el club cuando jugaba en la cantera, pero lo importante es que ahora está de nuevo".

- 15 años sin Jesús Gil.

"Creo que no hay una relación en el mundo del fútbol como la de Futre y Gil. Era una relación de amor y odio, pero solo guardo buenos recuerdos. Me gané varias broncas suyas por defender a mis compañeros en el vestuario. A veces era demasiado impulsivo al acabar los partidos. Bajaba al vestuario y al que había hecho mal partido siempre le decía: "no te pago más". Podíamos estar enfadados pero al final siempre separábamos lo profesional de lo personal".

- La nueva Portugal

"Hace unos años éramos un fracaso total. Ahora sacamos jugadores hasta debajo de las piedras. Con futbolistas así, somos la mejor cantera de Europa. Cristiano debe ser el "nueve" de la selección porque tiene esas condiciones y después João Félix, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes más todos los jóvenes deben ir con él. Hay un gran equipo".

- El Madrid, más débil sin Cristiano Ronaldo

"Sin duda el Real Madrid ha salido más perjudicado con su salida. Él solo fue capaz de remontar un 2-0 al Atlético de Madrid y marcarle al Ájax en cuartos de Champions. A veces, de forma injusta le acusamos de toda responsabilidad. Es igual que con Messi, todos le señalan a él tras caer contra el Liverpool cuando ha sido el líder del equipo. Los compañeros también deben responder".

- La relación Cristiano-Florentino

"Ha sido una situación con altos y bajos. Quizás su salida se produce en el punto más alto del conflicto con Hacienda, ahí Cristiano necesitaba el apoyo del club y no lo notó como esperaba. Personalmente, creo que él necesitaba sentir toda la ayuda posible por parte del Real Madrid".

- La grandeza de Iker Casillas.

"Le deseo todo lo mejor, decida lo que decida para su futuro, ya es una auténtica leyenda. Después del Mundial de 2010 se convirtió en un "bien patrimonial" de todos los españoles.

- Análisis de la Copa de Portugal (Sporting-Oporto).

- El Sporting llega después de una temporada complicada después de tantas salidas el año pasado. Ha habido muchos cambios en el once inicial. Creo que se deben apostar más por jóvenes como Jovane Cabral, extremos puros. El Sporting es la mejor cantera del mundo en cuanto a la formación de extremos.

El Oporto llega tras no conseguir la liga en la última jornada. Jugadores como Héctor Herrera y Felipe están preparados para dar el salto a la liga española, serán buenos refuerzos para el Atleti.

?Un pronóstico?. No puedo decidir, tengo el corazón dividido. Que gane el mejor".

