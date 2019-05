Activistas hacen propuestas para corporaciones que quieran ir a Nueva York

Diversos grupos que lucharon en contra de que la empresa Amazon convirtiera a Nueva York en su sede principal buscan ahora que el estado limite el subsidio que se otorga a las corporaciones que quieran establecerse en este estado.

La lista de propuestas sugieren que el dinero restante del subsidio sea redistribuido entre pequeños negocios locales.

También buscan que se impongan impuestos a las corporaciones cuyo presidente tenga un salario más de 30 veces el promedio de sus trabajadores y que haya transparencia en el acuerdo al que se llegue con las empresas para que la comunidades estén al tanto del desarrollo económico en sus vecindarios.

Los grupos, entre ellos Se Hace Camino Nueva York, presentaron hoy una lista de sugerencias, contenidas en el documento "Beyond Amazon: Reshaping New York's Approach to Economic Development", que buscan que el Gobierno adopte y exija a corporaciones en futuros acuerdos con miras a radicarse en el estado.

La propuesta surgió a raíz de la controversia que hubo luego de que el gigante estadounidense de las venta por Internet Amazon anunciara que establecería dos nuevas sedes, una de ellas en Nueva York, lo que crearía 25.000 empleos.

Pero, tras el rechazo de la comunidad, de activistas y de políticos, el pasado 14 de febrero Amazon informó de que había desistido de la idea de tener una sede en Nueva York, y pese a los intentos del gobernador Andrew Cuomo por convencerles, la empresa se mantuvo firme en su decisión.

Las críticas al proyecto fueron por los 500 millones de incentivos fiscales y el potencial impacto sobre los servicios públicos y la carestía de la vivienda en la zona, cuestiones típicas de un proceso de gentrificación.

Las sugerencias de la coalición de organizaciones son el resultado de reuniones entre los activistas, residentes de Queens y otros y neoyorquinos y expertos en el tema económico sobre el desarrollo que quieren ver en sus comunidades, de acuerdo con un comunicado de Se Hace Camino Nueva York.

"Esta plataforma que se dio a conocer hoy presenta pasos importantes que necesitamos tomar para transformar nuestro desarrollo económico", señaló por su parte Maritza Silva, directora ejecutiva de The Alliance for a Greater New York.

"Debemos invertir sólo en proyectos que reúnan los estándares de excelencia para nuestras comunidades", afirmó.

Varios senadores y asambleístas estatales informaron hoy que presentarán proyectos de ley que incluyen propuestas de la coalición de organizaciones.