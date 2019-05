Michel llega a los Pumas confiado en hacerlos competir de la mejor manera

El técnico Miguel González del Campo 'Michel' exjugador del Real Madrid e internacional con España en los Mundiales de 1986 y 1990, aseguró este lunes que llega a los Pumas UNAM del fútbol mexicano, confiado en hacerlos competir de la mejor forma en el torneo Apertura 2019.

"El primer objetivo es competir de la mejor manera, para lo que necesitamos que los jugadores se esfuercen y entiendan el significado de defender esta institución. Saber que cuando juguemos con la playera de Pumas, detrás y delante de nosotros hay mucha gente", señaló Michel a su llegada a México.

Michel fue fichado por los universitarios el pasado jueves y este lunes recalcó que en cada uno de los proyectos futbolísticos en los que ha participado ha sentido un grado de presión y responsabilidad.

"Desde que me hice futbolista a los 16 años he convivido con la responsabilidad. Tengo la vocación y el profesionalismo, por esas razones acepté venir a dirigir en México, un absoluto reto, por lo que para mí es importante estar a altura de las necesidades", comentó.

El centrocampista del Real Madrid y la selección española en el siglo pasado destacó que charló con Hugo Sánchez, su compañero en el Real Madrid y campeón con los Pumas en 2004 y 2005, quien le dio recomendaciones y consejos sobre el fútbol mexicano.

"Hablé con Hugo Sánchez, porque, además de ser mi amigo desde hace años, es un conocedor del mundo de Pumas; un hombre que ha demostrado ser un embajador para que varios personajes quieran venir a México a trabajar; me hizo bien saber su punto de vista", explicó.

Los Pumas, uno de los cuatro conjuntos más emblemáticos de México, han ganado siete títulos de liga, cuatro en los últimos 15 años, pero en el pasado Clausura concluyeron en el decimoquinto lugar y quedaron fuera de la liguilla, fase decisiva del campeonato.

Ahora el nuevo entrenador confía en meterlos en la liguilla del Apertura y a partir de ahí avanzar lo más lejos que pueda.

Este lunes Michel recordó su retirada en México en 1997, cuando conminado por el empresario Enrique Fernández, aceptó reforzar al Atlético Celaya, un equipo modesto de la región central de México en el cual se reencontró con Emilio Butragueño y Hugo Sánchez.

"Recuerdo el campeonato en México, estuve un año jugando y me quedó en la memoria lo competitivo del fútbol con un torneo que al ser corto se vuelve intenso. No ha cambiado nada de cuando vine, sí se han modernizado algunas cosas, menos yo, que me he hecho más viejo", bromeó.

El español reveló que por ahora no tiene intenciones de sumar compatriotas suyos al plantel de los Pumas porque cree que encontrará suficiente talento, aunque dará un recorrido para revisar la estructura y los jugadores.