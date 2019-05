P.Rico quiere crear una base sólida de empresas de innovación exportadoras

El Gobierno de Puerto Rico quiere crear una base sólida de empresas en el área de la innovación con capacidad para exportar que contribuyan al crecimiento de la economía de la isla, según dijo hoy a Efe el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Laboy.

El funcionario señaló que para contribuir a ese objetivo se han puesto en marcha iniciativas que incluyen la celebración durante esta semana en Puerto Rico de la once edición del evento "Americas Competitiveness Exchange on Innovation and Entrepreneurship".

Representantes del Gobierno de Puerto Rico, ecosistemas empresariales de ciencia, tecnología e innovación participarán junto a cincuenta líderes internacionales en este evento que promueve el desarrollo de la economía.

El "Americas Competitiveness Exchange on Innovation and Entrepreneurship" fue creado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el propósito de mejorar la innovación y la competitividad en las continente.

Laboy destacó que el objetivo de contar con empresas con capacidad exportadora y la celebración del evento dan respuesta al plan del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, de convertir al Estado Libre Asociado en una isla de la innovación.

El funcionario subrayó que ya se dieron algunos pasos para alcanzar esa meta, al contar la isla ya con empresas de sectores de la innovación como el aeroespacial, energético y sanitario.

Laboy avanzó que los líderes internacionales que han viajado a Puerto Rico visitarán durante esta semana diecinueve lugares de interés en once municipios.

Entre ellos, el Parallel 18, el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, la Universidad Politécnica y el Centro de Investigación de Ciencias Moleculares en San Juan, Engine 4 en Bayamón, el Observatorio de Arecibo, Honeywell Aerospace en Moca, el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Inteco en Caguas y Medtronic en Juncos.

Dijo que el objetivo es que estos promotores de la innovación y la iniciativa empresarial a nivel internacional conozcan de primera mano instituciones educativas y de investigación, así como a centros y empresas líderes en tecnología.

Con ello, dijo, serán factibles alianzas estratégicas con representantes de otros países conducentes a aumentar el comercio y la inversión en la isla.

"Hay que aspirar a con un sistema propio de innovación", sostuvo Laboy, para quien haber organizado en la isla un evento del nivel del "Americas Competitiveness Exchange on Innovation and Entrepreneurship" es un privilegio.

Laboy resaltó que la celebración del evento y el desarrollo de empresas locales con capacidad exportadora son pasos para alcanzar el ambicioso objetivo de Rosselló de que Puerto Rico se convierta en lo que denomina el "conector de la américas", concebido como un lugar de encuentro entre personas que se dirigen del Norte de América a Sudamérica y en sentido opuesto.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico dijo que, sin duda, a que este año se celebre el evento "Americas Competitiveness Exchange on Innovation and Entrepreneurship" en Puerto Rico ha contribuido la situación que siguió al huracán María de 2017.

Según sus palabras, la isla, tras el histórico huracán, se convirtió en un lugar con grandes oportunidades para la innovación, en parte gracias a los millonarios fondos federales destinados a paliar los efectos de la tormenta, que devastaron las infraestructuras energética y de telecomunicaciones.

El evento se desarrollará hasta el próximo día 25 en diferentes localidades de Puerto Rico tras comenzar oficialmente hoy en el Centro de Convenciones de la capital caribeña.