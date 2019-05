Exgobernador mexicano acusado de corrupción dice tener solo 15.658 dólares

Roberto Sandoval, exgobernador del estado de Nayarit a quien el Gobierno mexicano le congeló sus cuentas bancarias por supuestos vínculos con el narcotráfico, negó este lunes haber recibido dinero del crimen y afirmó que él y su familia solo tienen 300.000 pesos (15.658 dólares) en el banco.

"Nunca recibí dinero del narcotráfico. Lamentablemente meten a mi familia, a mi hijo, a mi hija, muchachos que están saliendo adelante, que no tienen nada que ver. Mi esposa es maestra", dijo Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una entrevista con la emisora Radio Fórmula.

Añadió que cuando las autoridades revisen sus cuentas bancarias "van a ver que no tenemos más de 300.000 pesos, entre todos", y que las cuentas y propiedades que se dice tiene en Estados Unidos "no existen".

Declaró que en sus años como alcalde de Tepic (2008-2010) y gobernador de Nayarit (2011-2018) nunca tuvo señalamientos en su contra hasta la caída del fiscal Édgar Vieytia, arrestado en Estados Unidos en 2017 y quien en enero pasado se declaró culpable de distribución internacional de drogas en la corte federal de Brooklyn, Nueva York.

"Allí empezó todo, cambió mi vida política, mi vida personal y la vida de mi familia, pero he enfrentado todo con responsabilidad, con seriedad y con todos los documentos. Eso no me preocupa", dijo Sandoval.

El pasado 17 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha congelado las cuentas de Sandoval y de un juez, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presunta corrupción vinculada al crimen organizado.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP, Santiago Nieto, dijo entonces que el bloqueo de estas cuentas al juez Isidro Avelar Gutiérrez y al exgobernador del estado de Nayarit obedece a que habrían recibido sobornos de miembros del poderoso cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, la subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, indicó desde Ciudad de México que el bloqueo supone "un nuevo capítulo" en los esfuerzos bilaterales para identificar y detener actividades que amenazan los sistemas financieros y democráticos.