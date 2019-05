Gabriel 'Gavilán' Goméz, descartado por Panamá para la Copa Oro

El jugador del Atlético Bucaramanga colombiano Gabriel 'Gavilán' Gómez fue descartado por el seleccionador de Panamá, Julio César Dely Valdés, para la Copa Oro 2019 que se jugará en Costa Rica y Estados Unidos del 15 de junio al 7 de julio.

"No, no está en los planes (de Copa Oro y amistosos), eso ya lo hablamos, ese tema está zanjado. Ya la lista se entregó, dentro de los cuarenta jugadores está, pero dentro los 34, de donde se van a elegir los 23 para Copa Oro, no está", indicó este lunes el entrenador panameño, luego de finalizar el primer día de trabajos.

Agregó que el jugador está entrenando con el grupo, desde el pasado sábado, pero aclaró que "lo de 'Gavilán' es un caso aparte. Hablamos y me dijo que andaba por Panamá y estaba finalizando su proceso de recuperación y pasó a entrenar con nosotros".

"No hay tampoco cabida por reglamento, porque por regla hay una lista de 40, pero para eso se entregó una lista de 34 jugadores para Copa Oro", reafirmó.

La decisión del técnico panameño también va ligada a que Gómez no estaba siendo convocado en su club antes de que se entregara la lista de donde escogerá el equipo para Copa Oro.

Gómez debutó en Copa Oro en 2005 y acumula 32 partidos en el torneo, segundo en más apariciones en el máximo campeonato de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), y queda solo a cuatro partidos de empatar la marca del estadounidense Landon Donovan.

Sobre el partido con la selección del País Vasco, el próximo 29 de mayor, Dely Valdés manifestó que Luis Tejada, Blas Pérez, Jaime Penedo y Felipe Baloy podrían tener minutos por ser su partido de despedida con la selección panameña.

"Tengo primero que hablar con ellos, ellos son los protagonistas, para tomar la decisión y definir cuánto van a jugar y después en el congresillo del partido se va a plantear si estos cambios se tomarán en cuenta, nosotros queremos que no se tomen en cuenta, y que se puedan realizar los seis cambios, aparte de estos tres", señaló.

Panamá afrontará tres amistosos previos a su participación en Copa Oro. Los mismos serán ante la selección del País Vasco, el 29 de mayo en el estadio Rommel Fernández; frente a Colombia, el 3 de junio en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá; y con Uruguay, el 7 de junio en el estadio Centenario de Montevideo.