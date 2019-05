Valverde da un aprobado al VAR pero reclama más celeridad en las decisiones

El primer curso del VAR en LaLiga está a punto de finalizar con sensaciones diversas en los equipos, aunque casi con un punto en común, como es la lentitud que a veces se genera para que el árbitro principal adopte una posición tras el visionado de una imagen conflictiva.

A este respecto, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, le ha dado un aprobado al nuevo sistema del árbitro asistente de vídeo, (VAR, por sus siglas en inglés: Video Assistant Referee), a pesar de que le ha reprochado que en ocasiones genera parones muy pronunciados.

"Me gustaría que incidiera menos en el ritmo de juego. No hemos tenido muchas incidencias, pero esas consultas que duran cinco minutos te condicionan, no tanto en lo que pasó antes, sino en lo que ocurrirá después", apuntó hace unos días el entrenador del Barcelona en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, cuando se le preguntó por una valoración del primer curso del VAR.

"Esos parones no son demasiados buenos para que el partidos vaya fluido", añadió Valverde, quien le da una aprobado porque entiende que ahora "es verdad que se hace más justo, porque los errores grandes se mitigan en cierta forma, o se reducen".

"Creo que ha estado bien. Pero seguirán existiendo intereses para que haya polémica de algún tipo", ha añadido Valverde.

Precisamente fue el FC Barcelona el que estrenó el VAR en España con motivo del partido de la Supercopa el pasado verano contra el Sevilla (disputado en Tánger), cuando en una acción se dio por válido un gol del sevillista Pablo Sarabia cuando se había consultado su legalidad en el nuevo mecanismo, por la duda de si había sido fuera de juego. Tras la consulta en el VAR, se concedió gol.

A pesar de ser un sistema aplicado en la Busdesliga alemana y el Calcio italiano en el curso anterior, el VAR entró en firme en la escena futbolística el pasado verano en el mundial de Rusia, donde fue tan protagonista como el propio torneo, ya que cambió decisiones arbitrales, generando un escenario nuevo entre aficionados y futbolistas.

Meses antes, en marzo, la Federación y laLiga acordaron la implantación de este sistema en la siguiente temporada en España, cuyo primer partido fue la Supercopa de España que se jugó entre barcelonistas y sevillistas en Marruecos.

El VAR es un sistema de ayuda que actúa en cuatro supuestos: en todos los goles, penaltis, rojas directas y en confusión por la identidad de un jugador. A pesar del visionado de la imagen, la decisión final corresponderá siempre al árbitro principal.