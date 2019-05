John Wick, el asesino que amenaza con derrotar a "Avengers: Endgame"

"Avengers: Endgame" afrontará este fin de semana un verdadero enemigo en las taquillas con la llegada a las salas de "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", la tercera entrega del infalible asesino, con una sólida posibilidad de terminar con las tres semanas de reinado de los superhéroes.

Acostumbrado a hacer brillar sus proyectos, el actor Keanu Reeves regresa encarnando al asesino que tendrá que huir después que se ofrecieran 14 millones de dólares por su cabeza.

El realizador Chad Stahelski, quién comenzó su carrera en el cine como doble y que se estrenó como director con John Wick, continúa llevando las riendas de las películas de la saga, que cuenta con adeptos por todo el mundo.

Las intérpretes Anjelica Houston y Halle Berry se unen al reparto de esta nueva aventura, que se reanuda después de que Wick rompiera las reglas del hotel clandestino "El Continental" al matar a un miembro del gremio internacional de asesinos.

Los intérpretes Ian McShane, Lawrence Fishburne, Jason Mantzoukas y Hiroyuki Sanada, entre otros, acompañan a Reeves, que encarna a un Wick que está vez viene más armado que nunca.

Para los aficionados más pequeños, la cartelera trae este fin de semana "A Dog's Journey", la historia de un perro que tendrá que experimentar varias vidas para cumplir con una promesa y encontrar el camino para reencontrarse con su amado dueño.

Dirigida por Gail Mancuso, ganadora del Emmy por Modern Family, la película, que promete hacer reír a los amantes de las mascotas, tiene en su reparto a Dennis Quaid, Betty Gilpin, Abby Ryder Fortson, y Josh Gad.

"The Sun is Also a Star" también aterriza en las salas de cine con un tema ambientado en la situación política y social de Estados Unidos.

Basada en la novela del mismo nombre, la película cuenta la historia de Natasha (Yara Shahidi), una adolescente que tiene menos de 24 horas para ser deportada junto a su familia a Jamaica.

La batalla de Natasha por no ser expulsada del país se complica por una relación amorosa, ya que está enamorada de Daniel, un hijo de inmigrantes coreanos que también pelear por no ser separado de ella.

La neoyorquina Ry Russo-Young dirige la historia de amor de estos dos jóvenes con raíces culturales muy diferentes pero que se encuentran en una misma lucha.