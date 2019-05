Farruko invierte 1 millón para concierto en P.Rico previo a vista sentencia

El reguetonero puertorriqueño Farruko anunció hoy que invirtió 1 millón de dólares para su concierto "Gangalee", que ofrecerá el sábado en el Coliseo de Puerto Rico, preámbulo a su vista de sentencia el 13 de junio ante un juzgado federal tras declararse culpable por un caso en abril de 2018.

En rueda de prensa en San Juan, Farruko explicó que la inversión al espectáculo se debe a que convertirá el mencionado coliseo en "el Hotel Gangalee", pues el interior del lugar estará decorado con imágenes relativas a la isla caribeña.

"Vamos a mostrar sus playas, nuestra cultura y lo que es el Caribe", detalló Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre verdadero del artista urbano, quien llegó a su isla natal un par de días después de participar en los Premios Heat en Hard Rock Hotel Punta Cana, en República Dominicana.

"Al final del día, Puerto Rico ha estado en mis mejores momentos y yo quiero devolverles todo, todo lo que pasó con mi drama, el concierto de la paz, y como artista, valorar más al público. Estoy en una etapa en dar el 200 por ciento. No escatimamos, sino que fue una inversión", enfatizó.

El destacado artista urbano adelantó que para su espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico, contará con entre diez y doce artistas invitados, de quienes solo confirmó a Natti Natasha, con quien interpretará el tema "Me gusta".

Farruko enfatizó además que no generará ningún centavo de las ganancias del espectáculo, pues su "inversión" es devolverle el respaldo que sus seguidores en la isla le brindaron tras su detención.

Farruko enfrenta acusaciones por no declarar 51.802 dólares en efectivo ante la aduana federal en el Aeropuerto de Isla Grande (San Juan) y contrabando de dinero que el artista llevaba escondidos en su equipaje y sus zapatos a su llegada a la isla, siendo detenido el 4 de abril de 2018.

De acuerdo con las agencias federales, Farruko tenía que declarar en el formulario de aduanas CBP 6059B que portaba consigo más de 10.000 dólares en efectivo.

Por ello, al artista, uno de los principales del género urbano, también se le acusa de mentirle a las autoridades aduaneras.

A su salida de la audiencia preliminar aquel 4 de abril de 2018, Farruko aseguró que no incluyó el monto de dinero en el formulario "porque venía cansado" tras viajar en helicóptero desde la República Dominicana a San Juan.

Ante la imputación, el juez federal Bruce McGiverin aprobó una denuncia y una orden de arresto contra el artista.

Luis Rivera, el abogado de Farruko, le pidió en aquel entonces al juez McGiverin la libertad para que el artista pudiese salir a varios países de Latinoamérica para proseguir con una gira de presentaciones, lo cual el magistrado aprobó.

Además, McGiverin pidió que se le ponga un grillete electrónico a Farruko para que sea vigilado por las autoridades, aunque el 7 de marzo pasado el magistrado ordenó que se le quitara el grillete.

Si es encontrado culpable, Farruko podría enfrentar una multa de no más de 250.000 dólares, una pena de cárcel de hasta 5 años o ambas.

Posteriormente, el 7 de marzo de este año, Farruko se declaró culpable por los dos cargos que pesaban en su contra.

"El momento me cambió la vida", dijo el intérprete de éxitos, como "Inolvidable", "Ponle", "Rompe el suelo", "Calma" (Remix con Pedro Capó) y "Coolant" (Remix con Don Omar), quien comparecerá el próximo 13 de junio ante un juzgado federal de Puerto Rico para su vista de sentencia.

Y ante la espera a esa vista, Farruko aseguró estar "tranquilo" y que no ha analizando con profundidad la decisión del magistrado.

"Estoy esperando lo que Dios quiera. Me he portado bien, no he dado positivo a las pruebas y he entregado todos mis papeles. No veo un motivo para verme mal. No siento esa presión de que me van a 'trancar' (encarcelar)", afirmó.

"En realidad, si me preguntas, sinceramente para mí, esto se hizo más excesivo porque esto fue contra Farruko. Yo no soy un peligro a la sociedad, tengo todas las cosas las tengo al día. Y más que eso, me he dado cuenta del poder de convocatoria", añadió.

Y a pesar de toda su situación, Farruko logró lanzar el 26 de abril su nuevo disco, "Gangalee", que incluye temas como "La cartera" con Bad Bunny, "Borinquen Bella" con Pedro Capó, Justin Quiles y Zion & Lennox, "Playa" con Kafu Banton y El Micha, "Calma" (Remix) con Pedro Capó y Alicia Keys, "Delincuente" con Anuel AA y Kendo Kaponi), "Tensión" con Zion y Lennox, "entre otros.

Tras su presentación en Puerto Rico, Farruko tiene en agenda presentarse en julio en varios festivales en Europa y luego en agosto retomará su gira "Gangalee" con actos en los Estados Unidos.