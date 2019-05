Dumoulin: "Para mí, es terrible dejar el Giro después de meses de preparación"

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) retirado del Giro en el inicio de la quinta etapa por una lesión en la rodilla dijo tener sentimientos "terribles después de meses de preparación".

"Para mí es terrible. Meses y semanas de preparación y dedicación para este Giro y en un momento se terminó. No es como quería que fuera, por supuesto, pero es como es. No sé cómo es de grave la lesión, solo sabemos que no se ha roto nada y probablemente se hinchará por unos días, pero hay que verlo. Por ahora solo descansaré y veré cómo va ", dijo Dumoulin tras abandonar la carrera.

El ganador del Giro 2017 explicó que intentó seguir en carrera, pero los dolores nada más empezar la etapa le convencieron de que debía renunciar.

"Vine aquí para vivir una aventura de tres semanas y quería terminarla, no estoy preparado para irme a casa. Me subí al rodillo esta semana en mi habitación y estaba bastante bien, pero cuando me puse de pie sobre los pedales, me dolía mucho la rodilla. También lo probé sentado, pero eso tampoco funcionó, podía girar las piernas pero no apretar los pedales".