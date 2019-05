La Sonora Ponceña y Juan José Hernández, unidos por el son cubano

Con la intención de destacar el son cubano como una de las bases musicales de la salsa y probar la colaboración entre salseros, la legendaria orquesta puertorriqueña La Sonora Ponceña y el cantautor cubano Juan José Hernández, se unieron para crear y promocionar el tema "Mi Son Candela".

Según explicó a Efe Hernández, autor de éxitos como "Arroz con habichuela", interpretado por El Gran Combo de Puerto Rico , y "Conteo regresivo", vocalizado por Gilberto Santa Rosa, "Mi Son Candela" la compuso a finales de la década pasada, esperando al momento idóneo para grabarla.

Fue entonces que se la mostró a Papo Lucca, director musical y pianista de La Sonora Ponceña, a quien le interesó el tema y decidió invitar a Hernández a que la grabara en su estudio en Ponce, ciudad sureña en Puerto Rico y cuna de otros grandes salseros, como los fenecidos Héctor Lavoe y Cheo Feliciano.

"La Sonora siempre ha tenido temas relacionados con fuego y candela y 'Juanchi' sintió que el tema que tenía era idóneo para incluirlo en la orquesta", dijo Lucca, líder de la mencionada agrupación y que carga consigo algunos éxitos, como "Fuego en el 23" o "Agua a la candela".

Hernández, por su parte, explicó a Efe que "Mi Son Candela" forma parte de una decena de composiciones que tiene guardadas esperando "las condiciones y que le quede la medida" al artista indicado como ocurrió con este sencillo.

"Cuando tienes un tema con gancho y posibilidad, y el arreglo musical de Papo, pues al grabarlo, tomó otra dimensión", indicó Hernández, quien destacó que ya existen vídeos en las redes sociales de bailadores en discotecas de Europa y Suramérica danzando el tema.

Hernández explicó además que la intención de presentarle el tema a Lucca fue "buscando alianzas" entre los salseros, tal y como comúnmente hacen los artistas del género urbano.

"Le envié el tema, después me llamó y me preguntó que porqué no lo cantaba con ellos... Hubo un silencio. Ya me puedo acostar a dormir con lo contento que estoy", sostuvo Hernández, también director de la agrupación Juan José Hernández y San Juan-Habana.

"Era un sueño irrealizable. Sí creía que en algún momento Papo me iba a grabar, pero grabar con La Ponceña me cogió de sorpresa. Es algo que me llevo para toda la vida", abundó.

Hernández dijo además que el tema "Mi Son Candela" "es un homenaje" al son cubano tradicional, con el cual se crió escuchando en su natal de Camagüey y después se desarrolló en la orquesta del reconocido músico Adalberto Álvarez.

"También es un homenaje a la salsa, que hace que el género se mantenga. Y es una reafirmación de que la salsa, como la conocemos, y el son, siempre se van a mantener y nunca pasarán de moda, y llamará la atención de a quienes les gusta el género", resaltó Hernández.

"El son montuno o el son cubano, por su origen, siempre me trae a la raíz y a mis raíces a colación", enfatizó el compositor de canciones también interpretadas por otros salseros, como Víctor Manuelle y NG2.

Lucca, por otra parte, destacó que el tema "Mi Son Candela" será del agrado de todos los seguidores de la salsa tradicional, de la cual dijo que "su fin es que la música sea bailable".

El también pianista y exmiembro de las Estrellas de la Fania adelantó que el tema "Mi Son Candela" se incluirá en el próximo disco de La Sonora Ponceña y que espera publicar a principios del año 2020, cuando la orquesta cumpla su 65 aniversario.

"El tema traerá toda la tradición de la orquesta desde siempre y colaboraciones con otros artistas del género y no del género", afirmó Lucca, al tiempo en que sobresaltó las contribuciones de colegas del género caribeño.

"Estamos intentando idear a ver si esto funciona a lo que es la salsa, aunque la salsa sigue teniendo su aceptación por el público. Por ejemplo, yo no me puedo quejar. nosotros seguimos viajando y tocando en la isla", concluyó.