Moura siempre fue un "predestinado", dice su primer técnico en Sao Paulo

El cantante mexicano Christian Nodal presentó este jueves su disco "Ahora", un segundo trabajo en el que mantiene su estilo que fusiona mariachi y música norteña y con el que reclama la unión de los artistas regionales para "revivir el género".

Con solo 20 años, el artista procedente del norteño estado de Sonora, carga a sus espaldas con el gran éxito de 2017 "Adiós Amor", que cuenta con más de 763 millones de visitas en YouTube y que todavía se escucha a diario en las calles de Ciudad de México y de todo el país.

Su nuevo trabajo, que saldrá a la venta este viernes, está compuesto de 14 "rancheritas pero alegres y bailables" en las que el artista ha trabajado codo con codo junto al compositor Edgar Barrera, mientras ganaba también confianza en su talento como letrista.

"Ahora me siento capaz de brindarle todo a mis fans. (...) Me dieron espacio para conocerme más como compositor y hacer un disco con el que me siento bien", explicó en una rueda de prensa.

Pese a su corta edad, Nodal aseguró estar "casado con el género para que siga creciendo e innovando" y opina que la música regional mexicana debe ser algo "mundialmente reconocido" y "más respetado".

Para lo que, consideró, hace falta unión, dijo recordando las reuniones de artistas como la española Rocío Dúrcal y el mexicano Joan Sebastian.

"Es necesaria esta unión, otros géneros si lo hacen porque quisieron ver su género cosechando éxitos", explicó Nodal.

También opinó que, por su parte, pretende componer música que "respete la vieja escuela" combinándolo con algo más joven que también mayores y niños puedan apreciar y sentir.

El título, "Ahora", le hace mirar al pasado y "sentirse bendecido" por los éxitos que le trajo su primer trabajo, "Me dejé llevar".

A pesar de crudeza de las letras características del género denominado "mariacheño" (de mariachis y norteño), y observar su presente, en el que este disco "menos triste" ya está triunfando con los sencillos publicados hasta el momento.

De cara al futuro, su único objetivo es llevar lejos el género regional mexicano, estilo que ha conseguido introducir en las listas de éxitos de su país y de otros de latinoamérica, compitiendo con música urbana o reguetón, géneros dominantes en el panorama musical actual.

Uno de los temas de su disco es una colaboración con el reguetonero colombiano Sebastián Yatra, quien cosechó éxito internacional a partir de 2016 con su canción "Traicionera".

Tras recibir tres premios Grammy Latino y un Billboard Latino, el joven sonorense siente que además de hacer "música buena que llegue a la gente", la clave de su éxito está en sus fans.

"Es bonito pensar que a pesar de todo la gente nos ha cubierto con un cariño increíble. Todo se debe al trabajo, la pasión y cariño de la gente", terminó Nodal.

El sábado 11 de mayo el mexicano ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan, en el norteño estado de Jalisco, el que, aseguró, "será un show impactante".