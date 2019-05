Räikkönen confía ser más rápido en Barcelona y mantener el buen rendimiento

El piloto finlandés de la escudería Alfa Romeo Racing, Kimi Räikkönen, se ha mostrado confiando hoy en que los paquetes de mejora que el equipo presenta en el Gran Premio de España de Fórmula 1 les permita ser más rápidos para acabar de nuevo en los puntos.

Ante la carrera de este fin de semana, en el circuito de Montmelóó (Barcelona), el campeón del mundo con Ferrari en 2007 ha asegurado que "hay que esperar al sábado" -en la sesión de clasificación- para saber si han acertado con las mejores, aunque está "seguro" de que serán veloces.

Hasta el momento, Kimi ha puntuado en las cuatro carreras que se han disputado en la actual temporada, con un séptimo puesto con mejor resultado en la carrera de China; colocándose en sexta posición del campeonato de pilotos con 13 puntos.

El finlandés cumplirá 40 años el próximo mes de octubre, lo que le convierte en el más veterano de la parrilla; sin embargo, ha declarado a Efe que su diversión es "conducir lo más rápido posible" con cualquier tipo de coche.

"Me gusta tener retos, creo que no es algo diferente en otros equipos, pero creo que estamos acertando con las configuraciones, así que sí me divierto con Alfa Romeo", ha añadido.

En el evento de esta tarde, Räikkönnen ha presentado junto a su compañero de equipo, el italiano Antonio Giovinazzi, el modelo Stelvio de la firma italiana, el vehículo con el que se desplaza cuando está en casa.

"Aunque viajo mucho y solo lo puedo conducir del aeropuerto a casa, no es el mejor camino. Pero es un coche divertido de conducir y veloz si quieres", ha concluido el piloto.

El Automobile Barcelona ha comenzado hoy en la Fira de la capital barcelonesa, para profesionales y prensa; y a partir del 11 de mayo y hasta el 19 del mismo mes los visitantes podrán contemplar modelos de la firma italiana como el Alfa Romeo Tonale, el Stelvio Quadrifoglio y Excutive, el Giulia Velove y el nuevo Giulietta MY19.