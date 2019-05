Ronaldo: "El Liverpool se comió al Barcelona en intensidad, ganas y puntería"

Ronaldo Nazario, exjugador entre otros del Barcelona y el Real Madrid, considera que el Liverpool "se comió al Barcelona en intensidad, ganas y puntería", en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, en la que se impuso por 4-0.

"Cuando un equipo entra bastante más motivado, con una intensidad que se nota dentro del campo mucho más grande que la del rival, puede pasar. El fútbol es increíble porque no se puede prever", indicó "el fenómeno" en una rueda de prensa en la que presentó las actividades que organizará el Banco Santander con motivo de la final de la Liga de Campeones que se disputará el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

"La intensidad del Liverpool no fue una sorpresa para el Barcelona pero le faltó igual un poco de suerte. La ida fue un partidazo del Barcelona con una actuación de gala de Messi pero en la vuelta el Liverpool se comió al Barcelona en intensidad, ganas y puntería", añadió en un acto donde se presentaron las actividades que llevará a cabo el Banco Santander como anfitrión durante la final de la Liga de Campeones.

El brasileño consideró que los futbolistas del Liverpool jugaron el partido de sus vidas y que se merecen estar en el duelo por el título contra el Tottenham. Además entendió que es 'injusto' buscar culpables en la derrota y opinó que no se debe hacer de menos la temporada del Barcelona pese al tropiezo.

"En el Barcelona tienen un equipazo, cuentan con el mejor jugador del mundo que es Messi. El otro día oí que cuando pierden lo hacen Valverde, Coutinho... pero no Messi. Y cuando ganan, gana el Barcelona de Messi. Es una injusticia tremenda con todos los jugadores y el cuerpo técnico", declaró.

En relación al Real Madrid, afirmó: "Ha hecho un año bastante regular, pero aun así creo que el club y la gente tiene muchísimo crédito, porque ganó cuatro de las últimas cinco Champions. Viendo la dificultad para llegar a una final no es el fin del mundo que un año se quede fuera".

"Los aficionados del Real Madrid somos muy exigentes, queremos ganar siempre. Pero esto no es posible. Incluso ya lo decía cuando jugaba. No hay que hacer un gran problema, la del Madrid es una plantilla de ganadores. No sé las intenciones de Zidane para el próximo año pero le deseo lo mejor y estaremos todos contentos de volver a ver al Madrid ganar títulos", manifestó.

Por lo que respecta a los nombres propios opinó que el equipo ha echado de menos a Cristiano Ronaldo, destacó el talento de Vinicius y Rodrygo y entendió que Zidane tiene todo el derecho si decide no seguir contando con el galés Gareth Bale la próxima campaña.

De la vuelta del técnico francés, dijo: "Ha vuelto porque con el Real Madrid no hace falta ninguna motivación. Es el club más grande del mundo. Ha tenido una temporada bastante complicada y obviamente la gente se fía mucho de él porque tiene una historia increíble como entrenador y como jugador. El Real Madrid volverá a ser muy fuerte".

Durante el turno de preguntas también se trató la situación de Neymar, muchas veces vinculado al cuadro blanco: "Es una historia que ya viene arrastrándose bastantes años. Hay muchos rumores y no creo que haya nada concreto. Neymar es un jugador increíble, extraordinario, a cualquiera le gustaría tenerlo. Pero por lo que veo no está en el mercado".

Ronaldo defendió a este de las críticas: "Creo que de esto siempre ha habido en el fútbol. A mí, me han criticado siempre por varios motivos, la gran mayoría de las veces injustamente. Pero es el fútbol, no podemos hacer nada ni cambiar a la gente. Le veo como un chaval muy inteligente, un talento extraordinario que tiene ganas de volver a tener continuidad".

"Este año tuvo dos lesiones importantes que le sacaron de muchos partidos y le abrieron la ventana de la polémica porque cuando uno no está en el campo tiene que hacer otras cosas y como joven seguir con la vida. Creo que la gran mayoría de las críticas son injustas. Creo en él, le dará la vuelta y volverá a dar alegrías a todo el mundo del fútbol", comentó.

Por otro lado confirmó que había hablado con Íker Casillas tras su infarto deseando que vuelva la próxima campaña a los terrenos de juego, valoró positivamente el uso del sistema de videoarbitraje VAR aunque cree que hay que ajustarlo aún, opinó que finalmente no se llevará a cabo el proyecto de una Superliga y se refirió al panorama que afronta el seleccionador brasileño Tite antes de la Copa América.

"El problema que Tite tiene ahora es uno de los más grandes que a todos los entrenadores le gustaría tener, contar con variada opción de grandes jugadores. El problema ahora será hacerlos jugar bien juntos, ese es el gran desafío que va a encontrar", expresó.

"Pero por lo que respecta al aficionado, este puede estar tranquilo sabiendo que grandes jugadores van a estar a disposición de Tite", completó en el Work Café del Banco Santander en Valdebebas.