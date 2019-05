Vítor Oliveira, el entrenador que ha ascendido 11 veces a la 1? División lusa

Como futbolista, Vítor Oliveira fue un medio ofensivo, un 8, y como entrenador, tras colgar las botas en 1985, se ha convertido en el rey de los ascensos lusos, ya que ha logrado subir 11 veces con equipos de la 2? portuguesa. El último, esta temporada con el Paços de Ferreira.

En una entrevista con la Agencia EFE, Oliveira reconoce que, en las postrimerías de esta temporada, tiene muchas ofertas para dirigir en la 2019-2020 a equipos de segunda y también tiene varias propuestas para la máxima categoría de Portugal, por lo que en los próximos días tomará una decisión.

Su opción preferida, el 4-3-3 que puso en práctica Johan Cruyff en el Barcelona, aunque "no siempre es posible", motivo por el que es un defensor de poner los sistemas de juego al servicio de los jugadores de cada plantilla.

- El secreto.

"No hay secretos en el fútbol: trabajo, ser competentes y capacidad de organizar una plantilla de calidad para disputar la segunda división, un campeonato muy difícil; lo importante, conseguir buenos jugadores".

- El sistema 4-3-3.

"No es fácil aplicar este sistema de juego a tus equipos, porque jugar como el Barcelona de Cruyff sólo está al alcance con grandes jugadores. Eso sí, dentro una unas limitaciones, intento que siempre haya una buena calidad de juego".

"El entrenador ha de adaptarse a los jugadores que tiene y potenciar los futbolistas. Por tanto, hay que saber adaptar el sistema a los jugadores".

"Normalmente, juego con el 4-3-3: cuatro defensas, un medio defensivo, dos centrocampistas, dos extremos y un delantero centro.

- Todo empezó en la temporada 1990-1991.

"Era muy diferente, aquella temporada logré el ascenso con el Paços de Ferreira (mismo equipo que ha logrado ascender esta temporada), pero las condiciones eran muy distintas, hoy el Paços de Ferreira tiene unas condiciones muy superiores.

- Once ascensos y varios consecutivos.

"Entre los años 2012 y 2017 logré el ascenso con Arouca, Moreirense, União de Madeira, Chaves y Portimonense. Entre 1996 y 1999, con Académica de Coimbra, União de Leiria y Belenenses. También he logrado el ascenso con Leixões en la temporada 2006-2007".

- Muchas ofertas para la próxima temporada.

"Sí, tengo bastantes ofertas para entrenar en segunda y también de equipos de primera división de Portugal. En los próximos días analizaré todas y tomaré una decisión. La opción de continuar en Paços de Ferreira es una hipótesis fuerte, ellos quieren que me quede".

- Entrenar en el extranjero.

"He tenido ofertas de los países árabes, de Chipre, Rumanía, Polonia, etc, pero nunca se concretaron porque no nos pusimos de acuerdo en el tema económico".

- La evolución del fútbol.

"Desde que yo fui jugador, el fútbol ha evolucionado mucho y hubo un salto cualitativo muy grande a partir del año 2000; el estudio del adversario es mucho más fuerte, hay más profesionalidad".

"Los equipos han evolucionado mucho en términos tácticos: mucho mejor preparados en el aspecto defensivo, en la transición ofensiva, en la transición defensiva y en el ataque. Otra mejor, la cuestión de los espacios, porque los equipos ahora defienden con mucho menos espacio, atacan con mucho más espacio y las transiciones son mucho más rápidas".

- Evolución del jugador.

"El jugador de hoy es más culto, percibe mejor el juego y, por tanto, juega mejor. Está mejor formado académicamente y eso ayuda mucho a que los futbolistas entiendan el juego".

- Equipos y jugadores actuales.

"Da gusto ver jugar al Ajax, juega bonito, al ataque y es un equipo técnico. El Barcelona es siempre una referencia y me ha sorprendido el Liverpool por su lucha y capacidad ofensiva.

"En el fútbol, las referencias son Messi y Ronaldo, muy por encima, ya que llevan muchos años en los más alto. Messi es extraterrestre".

- La selección de Portugal.

Está muy bien entrenada por Fernando Santos, es un gran seleccionador y una persona fantástica. Portugal tiene nuevos valores como João Félix, Bruno Fernandes, Ferro, Ruben Dias, Guedes, Ruben Neves o Gedson. La selección va por buen camino.

Carlos García