El argentino Marcelo Barovero quiere a Monterrey sin etiqueta de favorito

El portero del Monterrey, el argentino Marcelo Barovero, indicó hoy que su equipo no puede confiarse en los cuartos de final de la liguilla ante el Necaxa aunque en el papel sea el señalado para ganar.

El Rayados de Monterrey se coronó campeón de la Copa de Campeones de Concacaf, además de que tuvieron una campaña regular de 30 puntos que lo situaron como tercero de la clasificación, a diferencia del Necaxa que fue sexto y ha perdido a su goleador, el argentino Brian Fernández, emigrado al Portland de la MLS.

"No podemos sentirnos favoritos, más allá de la copa internacional que tenemos y la buena campaña, el Necaxa sigue siendo un equipo peligroso aún con la ausencia de Fernández. No podemos hablar antes de tiempo, sino jugar a nuestro nivel en la cancha y demostrar que somos un mejor equipo", agregó.

El Necaxa perdió al delantero argentino Brian Fernández, vendido al Portland, que le aportó 16 anotaciones en el Clausura. Para Barovero, se fue de la Liga Mx uno de los mejores jugadores con el que se ha enfrentado.

"Es un delantero letal, por lo que sería ilógico mencionar que no tenemos ventaja. Al no estar él, tenemos más oportunidades. Brian Fernández era el referente del Necaxa, así lo sentía la gente y el entorno, entonces, es seguro que tendrán una sorpresa para suplir a su goleador, no podemos confiarnos", agregó.

Barovero, nacido en 1984, cumple su segundo torneo con Rayados y entiende que la liguilla es una eliminatoria que se juega a tope, por eso quiere resolver la confrontación para llegar con tranquilidad al juego de vuelta en Monterrey.

"La idea es encaminar la serie a nuestro favor desde aquí, sacar un buen resultado y rematar la faena en nuestra cancha, así se juega la liguilla, a muerte, hay que ser inteligentes. Ojalá podamos obtener un resultado positivo, sobre todo con goles a favor, que de visita pueden hacer la diferencia", comentó.

Para Marcelo Barovero, enfrentarse al Necaxa tiene implicaciones sentimentales. A este equipo llegó en el 2016 para conocer el fútbol mexicano y se fue cedido al Monterrey con el cariño de la gente y la marca de ídolo.

"Obviamente es un partido especial para mí, enfrentar al Necaxa, en el estadio que fue como una extensión de mi casa, con la gente que me arropó tanto, será algo lindo. Me gustaría que se brindara un buen espectáculo porque la afición lo merece",concluyó.