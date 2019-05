El "Gallo" Estrada y su particular combate contra la adversidad

El púgil mexicano Juan Francisco 'Gallo' Estrada, campeón de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), considera que la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, la entrega y los sacrificios no son suficientes para alcanzar sus objetivos.

Además, Estrada, nacido en 1990 en Puerto Peñasco, ha tenido que pelear contra la adversidad y aceptar los duros golpes que le ha dado la vida en sus 29 años.

Primero, cuando era niño, al sufrir la pérdida de sus padres.

Después, el fallecimiento de una tía, que era su tutora, un día después de que él había ganado un programa de telerrealidad de boxeo en el que prácticamente se dio a conocer.

Esos recuerdos le partieron el corazón y le sacaron las lágrimas este martes cuando, antes de recibir su cinturón de campeón de manos del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, su promotor, Juan Hernández, recordó los duros momentos que había vivido para llegar al título mundial.

"No he conocido a una persona que haya enfrentado tanta adversidad en su vida como 'el Gallo'", dijo Hernández en conferencia de prensa.

Él relató los avatares de su representado, quien no soportó el peso de los recuerdos y se soltó en llanto.

"Después de ha pasado cada dificultad, Estrada ha regresado a pelear con más fuerza", añadió el promotor.

Dijo que Juan Francisco trabajó 11 años para alcanzar su objetivo.

Estrada limpió su rostro y tomó la palabra, pero el sentimiento le cerró la garganta y los ojos lo traicionaron soltando más lágrimas.

"Han sido muchos años de esfuerzo y sacrificio y eso me hizo recordar por lo que he pasado y lo que he sufrido", dijo Estrada a medios.

En 2013 el mexicano ganó los títulos de peso supermosca de la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo (AMB y OMB) pero buscaba el "verde y oro" del Consejo Mundial de Boxeo que le arrebató al tailandés Srisaket Sor Rungvisai el 26 de abril al derrotarlo por decisión unánime en Los Ángeles.

Estrada y su equipo analizan un posible combate ante el filipino Jerwin Ancajas, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), quien registra 31 triunfos, 21 antes del límite; una derrota y dos empates, mientras que Estrada presume 39 victorias, 26 por nocaut y tres derrotas.

"Me interesa una pelea unificatoria y más adelante ser campeón en otras categorías", finalizó un Estrada ya tranquilo y reconfortado tras la entrega su cinto de campeón del mundo, un logro del que seguramente estarían orgullosos sus padres y su tía.