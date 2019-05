Trump y Moon hablan de Corea del Norte tras ejercicio militar de Pionyang

El presidente, Donald Trump, conversó hoy por teléfono con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in, sobre Corea del Norte y acerca del futuro de las estancadas negociaciones para la desnuclearización de la península coreana, después del reciente ejercicio militar de Pionyang.

La Casa Blanca informó en un breve comunicado de la conversación entre Trump y Moon, que se produjo un día después de que el mandatario estadounidense comentara el ensayo castrense de Corea del Norte en otra llamada con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

Trump y Moon "hablaron sobre los acontecimientos recientes relacionados con la República Democrática Popular de Corea (DPRK, en inglés, nombre oficial de Corea del Norte) y sobre cómo lograr la desnuclearización definitiva y completamente verificada" del hermético país, indicó la Casa Blanca.

La oficina de Trump no mencionó específicamente el ensayo militar norcoreano, ni dio detalles sobre la conversación entre los dos dirigentes al respecto.

Este sábado, Trump restó importancia al ejercicio bélico, que según las autoridades norcoreanas estuvo destinado a probar lanzacohetes "de grueso calibre y largo alcance, y armas tácticas teledirigidas".

"Creo que (el líder norcoreano) Kim Jong-un se da cuenta plenamente del gran potencial económico de Corea del Norte y no hará nada por interferir con él o dinamitarlo. Además, sabe que estoy de su lado y no quiere romper la promesa que me ha hecho", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

Trump se ha reunido ya dos veces con Kim, pero el último encuentro, celebrado en febrero en Hanói, fracasó al no llegar a un acuerdo entre las dos partes.

Corea del Norte ha congelado su programa balístico y nuclear desde que comenzaron los acercamientos entre Washington y Pionyang, pero el estancamiento de las negociaciones hizo que el lanzamiento norcoreano del sábado generara dudas sobre las intenciones de Kim.

Seúl criticó el ensayo por considerar que viola el acuerdo militar intercoreano firmado el pasado septiembre, mientras que Pionyang afirmó que su lanzamiento era en respuesta a unas maniobras conjuntas de tropas surcoreanas y estadounidenses que su Gobierno considera también una violación del mencionado pacto.

Los norcoreanos no han acudido a ninguna de las 10 reuniones intercoreanas que debían haberse celebrado cada viernes en la oficina de enlace tras la fracasada cumbre de finales de febrero, y tampoco ha trascendido ningún contacto entre los equipos de trabajo de Pionyang y Washington a partir de entonces.