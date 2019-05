Guillermo Navarro: El cambio climático no es un problema de creer o no creer

Ganador del Óscar a la mejor fotografía por "El laberinto del fauno" (2006), el mexicano Guillermo Navarro, ahora en "Hostile Planet" de National Geographic, aseguró a Efe que el cambio climático no es algo abierto a debate y que la humanidad tiene la "obligación" de proteger el planeta.

"El cambio climático afecta a muchísimos ámbitos (...). Es un tema que desafortunadamente se ha politizado. No es un problema de creer o no creer y que la discusión se pierda en eso, sino que es efectivamente lo que está pasando", argumentó en una entrevista telefónica.

"Es nuestra obligación, como la especie supuestamente más avanzada que habita este planeta, hacer todo nuestro esfuerzo para proteger el planeta y, con ello, a los animales, quienes también tienen sus derechos porque es también su planeta", añadió.

Navarro (Ciudad de México, 1955) es productor ejecutivo de "Hostile Planet", una miniserie documental que hoy emite su último episodio en National Geographic y que explora la vida y la supervivencia en los entornos más extremos e inhóspitos de la Tierra.

Organizada temáticamente por ecosistemas (el primer capítulo, por ejemplo, está dedicado a la fauna en las altas montañas), "Hostile Planet" ofrece imágenes espectaculares de los animales que viven en esos ambientes y, al mismo tiempo, reflexiona sobre cómo el cambio climático está transformando sus rutinas y amenazando su existencia.

"Un oso polar de hace cincuenta años no tiene nada que ver con un oso polar hoy", indicó Navarro.

El mexicano señaló que el planteamiento de "Hostile Planet" es analizar "el efecto devastador del cambio climático" en estas especies para ver "cómo está cambiando su vida y cómo están sobreviviendo y resistiendo esto".

El Óscar a la mejor fotografía por "El laberinto del fauno" es la cima de la carrera de Navarro, quien, además de Guillermo del Toro, ha trabajado con otros cineastas de prestigio como Quentin Tarantino ("Jackie Brown", 1997) o Robert Rodríguez ("From Dusk Till Dawn", 1996).

En cambio, en "Hostile Planet" ocupó la labor de productor ejecutivo para contribuir "al diseño del proyecto" y para conseguir que esta serie documental tuviera una estructura narrativa casi de película de ficción.

"Imprimirle un arco narrativo dramático a un documental es muy complicado, que era lo que me proponía hacer. Darle mucho más peso al lenguaje cinematográfico y bajar la cuota de la voz en off, que la narrativa no fuera solo la descripción de un texto sino que, con imágenes, pudieras construir un arco dramático", explicó.

"Por ejemplo, en el episodio 'Océanos' la primera secuencia que sale la tortuguita de la arena está construida como una secuencia de acción. Es como un 'Dunkirk' (2017) en ese momento: el increíble desafío es simplemente llegar al mar que está a unos cuantos metros porque hay muchos depredadores que están esperando el momento en que las tortugas nacen para comérselas", añadió.

No obstante, Navarro también expuso las dificultades y los desafíos de tener que trabajar con la realidad sin poder modificarla.

"Tienes que dejar que suceda, no puedes intervenir en el proceso. Tu equipo de trabajo tiene que ser prácticamente invisible y con una huella mínima para no afectar el comportamiento de los animales", señaló puntualizando que "Hostile Planet" ofrece "una experiencia mucho más inmersiva" y "no tan observacional" como otros documentales de naturaleza.

Con la voz de Bear Grylls para introducir y cerrar cada capítulo ("es uno de los pocos seres humanos que sabe lo que es sobrevivir en esos ambientes", dijo Navarro), "Hostile Planet" requirió de un enorme despliegue para grabar en esos lugares extremos y, también, de confiar en la fortuna.

"Es algo de mucha paciencia y de mucha suerte. Hay veces que pasa el día completo y no ves un solo animal, y hay otras veces que en un día haces el 30 % de todo lo que necesitas. Es completamente azaroso", admitió.

Por último, Navarro habló sobre "The Voyage of Doctor Dolittle", cinta en la que es el director de fotografía y que protagonizará Robert Downey Jr.

"Ahora es el momento tecnológico para poder traer a la vida a los animales que rodean al Doctor Dolittle", comentó sobre este "remake".