Chilenas cierran frente a Colombia en Santiago su reparación para el Mundial

La selección femenina de Chile jugará el 19 de marzo un amistoso contra la de Colombia en Santiago y tanto el Gobierno como la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) pidieron este lunes despedirla con lleno en las tribunas del Estadio Nacional antes del viaje a Francia.

Se espera que las casi 50.000 butacas del coliseo capitalino sean ocupadas con hinchas vestidos con camisetas de la Roja para presenciar sin costo alguno el último partido de preparación de la chilenas en casa, ya que una semana después las jugadoras viajarán para encarar la recta final de la preparación al Mundial.

Este lunes se reunieron en el vestuario especial para la selección femenina, que se habilitó hace semanas en el estadio Nacional la ministra del Deporte, Pauline Kantor, y el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, quienes alentaron a la hinchada a acudir al partido.

"Queremos que aquí, en el coliseo, se sienta el cariño, el apoyo, una verdadera arenga para que nuestras jugadoras lleguen a Francia empoderadas y sintiendo todo ese cariño que los chilenos sentimos por ellas", dijo Kantor.

La ministra destacó que el flamante vestuario para el combinado femenino no podía quedar sin estrenarse antes de que el grupo encare el Mundial, que se jugará desde el 7 de junio.

La selección chilena debutará el día 11 frente a Suecia en la ciudad de Rennes.

La ministra recordó que la asistencia al amistoso con Colombia es totalmente gratuita y que entregarán hasta 4 entradas por persona.

Moreno agregó que es "sumamente importante" que la selección se sienta arropada en el último encuentro de preparación en territorio chileno y pidió que el amistoso contra Colombia sea una "verdadera fiesta".

"Quedan 30 días, hemos tenido una preparación sumamente consciente y adecuada. Chile va a va a terminar enfrentando en partidos de preparación a cuatro de los seis cabezas de serie", indicó.

Junto a las autoridades también estuvo la jugadora Daniela Pardo, centrocampista de la selección y del club chileno Santiago Morning, quien destacó que la preparación para el Mundial ha sido "la más profesional posible".

"Hemos enfrentado a los mejores del mundo en esta preparación. Hubiera sido más simple enfrentar equipos que pudiéramos ganar siempre y no ver la realidad de lo que es el fútbol femenino Mundial", afirmó Pardo.

"No recuerdo muy bien cuándo el momento en el que soñé estar en un Mundial y todas las noches me acuesto pensando en que quedan 30 días y no lo puedo creer. Es increíble la sensación de verte a tan pocos días de cumplir un sueño", matizó la futbolista de 30 años.

Chile jugará antes del Mundial un amistoso contra Alemania.

En el Mundial fue emparejado en el Grupo F junto a las selecciones de Suecia, Tailandia y la tricampeona mundial y actual monarca, Estados Unidos.