Boricua Elysanij buscar ser un fenómeno musical tras éxito ventas digitales

La cantante puertorriqueña Elysanij busca convertirse en un nuevo fenómeno musical, un camino que ya ha empezado por todo lo alto después de que su álbum "Believed" se posicionara en el número 1 de ventas en la categoría latina de iTunes o quinto de la revista Billboard y cuente por el respaldo emocional de Ivy Queen.

Debutar en la quinta posición en la lista de los "Latin Album Sales" de Billboard, no es mal comienzo tampoco.

Según explicó hoy en entrevista con Efe Janielys Maldonado, nombre verdadero de la artista de 23 años, su pasión por la música proviene por su padre, Johnny Maldonado, un excantante de la orquesta de salsa N'Klabe.

Esta herencia musical fue la que entonces impulsó a Elysanji a convertirse en cantante, compositora y músico al utilizar la guitarra como su acompañante fiel y utilizar las redes sociales para exponer su talento.

"Siempre quise ser artista, pues me permite ser otro tipo de comunicadora y de llegarle a la profundidad de las personas. También me ha permitido a las personas hacerle ver otro punto de vista de la vida", indicó.

Según recordó Elysanij, la idea de componer sus propias canciones surgió "bajo presión", pero de manera positiva, pues mientras ésta tocaba la guitarra y un amigo que repicaba el cajón peruano, éste le dijo que si quería presentarse sobre una tarima, tenía que ofrecerle al público canciones propias.

"Creo emociones con mi voz, con mi talento y para mí eso es bien importante. Además, siempre me ha gustado ayudar al prójimo", agregó Elysanij, quien previo a convertirse en artista se desempeñaba como técnica de sala de operaciones ortopédicas.

Sin embargo, ésta decidió dejar las clínicas sanitarias por el estudio de grabación y preparar su primera producción, que consta de seis canciones.

"Me encantaba lo que hacía, pero no era la manera en que quería sanar. El ser artista me lo ha permitido", afirmó Elysanij.

Así, y con el respaldo emocional de Ivy Queen, una de las propulsoras del género urbano, y en las letras de Wise "The Golden Pen", uno de los compositores más destacados del mismo movimiento mundial, Elysanij logró completar el álbum "Believed" (Creer), que incluye temas urbanos y pop romántico.

"Creer es una palabra que todos los seres humanos deberíamos tener presente porque si no te lo propones, no lo vas a lograr. Y hay que creer", afirmó Elysanij, quien recibió la ayuda para su álbum de DJ Impulse, el 'discjockey' de Ivy Queen, y quien ayudó a la joven artista a crear los ritmos de los temas de su disco.

Según detalló Elysanij, cuatro de las seis canciones que se incluyen en su producción fueron escritas por ella: "No te perdono", "Creí", "Muévelo" y "Zapato que me quito".

El resto, "Coquito y banana" la escribió junto a su manejador, Juan Luis Juancho, y Wise, quien de manera solitaria compuso "Rota".

Elysanij, a su vez, se une a un grupo de artistas femeninas, como Natti Natasha, Becky G o Karol G, que se han atrevido implantar su talento en el género urbano, dominado por hombres.

No obstante, Elysanij al menos tiene mayor ventaja que otras artistas: tocar la guitarra y compone sus propios temas.

"Soy bien variada, pues muestro mi versatilidad. Todas me encantan, son muy profesionales y me gustan su manera de transmitir sus 'performances'", afirmó Elysanij.

"En esta industria todo el mundo tiene cabida. Realmente no me olvido de Ivy, quien fue la que pasó el proceso más fuerte y de abrirle las puertas de las mujeres y de ser una modelo a seguir. Muchas nos miran y nos dicen que somos talentosas, pero no artistas", agregó.

Elysanij, quien hace un tiempo participó junto al rapero Tempo y al rockero Gustavo Laureano del vídeo musical y campaña "Sí a la vida", adelantó que su plan como artista es tener su propio sello disquero y reconocer talentos nuevos para contratarlos.

"Hay muchos jóvenes en Puerto Rico con muchísimo talento, no solo cantando sino escribiendo y en esta industria hay muchas ramas para estar en el ámbito de la música. Quiero disfrutarme este proceso poco a poco e ir creando", puntualizó.