Comisionada residente anuncia 26 millones de fondos federales para P.Rico

La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, anunció este lunes, en un comunicado, distintas asignaciones de fondos federales que suman 26.299.202 dólares para programas de salud, cuidado de menores, mejora del agua potable, investigaciones y contratos a empresas en zonas de desventaja económica.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció la distribución de fondos de los programas para mejorar el agua potable de las escuelas y las comunidades pequeñas y desfavorecidas.

Puerto Rico es candidato para 420.000 dólares en fondos bajo el nuevo programa de Pruebas de plomo voluntarias en las escuelas y servicios de cuidado infantil y guarderías.

La EPA aprueba los fondos para financiar pruebas de plomo en el agua potable de los programas de escuelas y servicios de cuidado infantil y guarderías. Los resultados de las pruebas efectuadas utilizando estos fondos deben está disponibles públicamente.

Este programa es producto de la Water Infrastructure Improvements for the Nation Act (WIIN).

Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), mediante la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) destinó 1.129.807 dólares al Centro De Servicios Primarios De Salud Inc en el Municipio de Florida.

La Administración de Familias y Niños aprobó 3.379.542 dólares para Head Start en el Municipio de Carolina, bajo los fondos de Asistencia por Desastre a Centros Head Start.

Al municipio de Canóvanas se le asignó 3.585.326 dólares y al Taller Educative de Caguas, un total de 1.170.339 para el programa regular de los Head Start.

Al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico se le asignaron 1.225.055 dólares por parte del Centro Nacional para Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de Salud adscrito al Centro de Control y Prevención de Enfermedades.

Por otro lado, la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF) otorgará 743.560 dólares a la investigación CAREER: Higher systematics and co-evolution in the Diplostomoidea (Platyhelminthes, Digenea) que auspicia el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

La NSF también tiene un programa de fondos a pequeños negocios que transforman el descubrimiento científico en productos y servicios con impacto comercial y social.

Bajo estos fondos se le otorgará 749.111 dólares al proyecto SBIR Phase II: Increasing Maker Manufacturing through 3D Printing with Reclaimed Plastic & Direct Drive Pellet Extrusion que auspicia re:3D, Inc.

Por último, el Departamento de la Defensa bajo la Agencia de Logística de Defensa otorgó un contrato con un monto máximo de 13.896.462 dólares para la empresa Kandor Manufacturing en Arecibo para hacer uniformes, blusas, pantalones de fatiga y blusas de maternidad para el NAVY.