El uruguayo Diego Alonso niega que Monterrey sea favorito para el título

El uruguayo Diego Alonso, técnico del Monterrey, negó hoy que su equipo sea favorito para llevarse el título del torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano, luego de conquistar el cetro de la Liga de campeones de Concacaf.

"Lo enfrentamos con humildad y viendo las cosas que podemos hacer; debemos tener la cabeza bien fría y los pies sobre la tierra, sabemos que los partidos no se ganan hablando, sino corriendo y jugando", expresó Alonso en conferencia de prensa.

Monterrey perdió hoy ante el Atlas por 2-0 y concluyó la fase regular del torneo como tercer lugar de la clasificación con 30 puntos de 51 posibles al sumar ocho partidos ganados, seis empatados y tres perdidos.

Alonso aseguró que dejaron atrás el festejo del la copa de Concacaf y están enfocados en prepararse para la liguilla en la que enfrentarán al Necaxa la próxima semana, en busca de su pase a semifinales.

El uruguayo subrayó que no menosprecian al Necaxa que llega como sexto del torneo y sin su goleador, el argentino Brian Fernández quien reportará en los próximos días con su nuevo equipo el Portland Timbers de la MLS.

"Nosotros nos ocupamos de lo nuestro y no creemos tener ventaja; (Fernández) es un buen jugador pero ellos van a salir a jugar con once y no con diez", añadió.

El conjunto rayado enfrentó al Atlas sin algunas de las figuras que ayudaron a conseguir el título de Concacaf el pasado miércoles, con la intención darles descanso y de probar a quienes tuvieron menos actividad durante el torneo, explicó el técnico.

"Teníamos asegurado el tercer puesto y podíamos dar un descanso a algunos futbolistas previendo que íbamos a jugar en poquitos días. Mi intención fue darle ritmo a algunos jugadores que venían con menos partidos y eso nos sirvió para ver con que jugadores podemos contar y ver quién está en mejor nivel", aseguró.