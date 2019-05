Tribeca celebra la cultura LGTBI y rinde homenaje a su lucha

El festival de cine Tribeca de Nueva York recordó este sábado el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, que prendieron la mecha del movimiento LGTBI, con una jornada dedicada a destacar la producción artística de este movimiento y homenajear la lucha por sus derechos civiles.

El festival, creado por el actor Robert De Niro como una vía de reconstrucción creativa para la Nueva York posterior al 11-S, celebra la jornada de hoy con la proyección de varios cortometrajes, mesas redondas y con el estreno mundial del documental "Wig", producido por la plataforma de entretenimiento HBO.

La cinta, dirigida por el estadounidense Chris Moukarbel, se sumerge en el festival anual "drag" Wigstock de Nueva York, desaparecido en 2001 y que la "drag queen" Lady Bunny ha recuperado.

El documental de Moukarbel explora el origen de esta cita, así como el movimiento drag contemporáneo, con la colaboración de la legendaria Lady Bunny así como de otras drag que han contribuido a dar forma a este movimiento en Estados Unidos.

Tras la proyección de la película, Bunny tiene previsto ofrecer un espectáculo.

Tribeca se ha mostrado este año especialmente diverso e inclusivo y, según la organización, un 13 % de las cintas mostradas han sido dirigidas por personas que se identifican como LGBTI, un 40 % por mujeres y un 29 % por gente no blanca.

Con una selección de cortos de ficción y documentales, la organización ha querido celebrar también el "orgullo gay" y "explorar de manera conmovedora la vida LGTBI con humor, estilo, amabilidad y compasión".

Entre los cortometrajes mostrados están "I Think She Likes You" (Creo que le gustas) de la directora y actriz Bridney Elliot; "Momster", de Drew Denny; o Ponyboi, dirigida por River Gallo y Sadé Clacken Joseph y que narra la búsqueda de amor de un intersexual que trabaja en el mundo del sexo en Nueva Jersey.

A lo largo de la jornada, personalidades del mundo LGTB han participado en distintas charlas y paneles, tocando aspectos tan diversos como la producción artística o la lucha por los derechos civiles de este colectivo.

El cantante, actor y escritor Neil Patrick Harris, así como Asia Kate Dillon, que se denomina de sexo no binario y actuó en la serie carcelaria "Orange Is The New Black", han sido dos de los invitados, junto a otros como Kathy Tu y Tobin Low, codirectores del programa de radio "Nancy", que trata sobre cómo una persona se define sexualmente y el camino hasta llegar a este lugar.

Hubo también un espacio dedicado al arte y la creación LGTBI en las distintas disciplinas artísticas y un encuentro en el que homosexuales y lesbianas han contado sus experiencias personales de huida de sus países de origen por miedo a sufrir violencia debido a su identidad sexual.

Esta jornada se enmarca dentro de las actividades que organiza la ciudad de Nueva York para celebrar su "Año del Orgullo" más allá del debut estadounidense del World Pride y del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall.

Con su tributo a la comunidad LGTB, Tribeca se ha querido unir a otras instituciones culturales de la ciudad como los museos MoMA y MET, la Filarmónica o la Biblioteca Pública, que acogen exposiciones y proyectos dedicados a repasar la historia del colectivo y a festejar a sus protagonistas.

El 30 de junio está convocada la Marcha del Orgullo Gay oficial en Nueva York, con presencia de autoridades y personalidades, y ese día también hay un desfile "alternativo" organizado por la coalición Reclaim Pride, que aglutina a unos 50 grupos activistas.

El World Pride convertirá a la Gran Manzana en la capital internacional del colectivo por primera vez en Estados Unidos con un evento del 25 al 30 de junio, que se espera atraiga a unos 4 millones de visitantes y que coincide con el medio siglo de los disturbios de Stonewall, el 28 de junio de 1969.